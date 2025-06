Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"055247af-9975-4655-a17f-070159127881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","shortLead":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","id":"20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055247af-9975-4655-a17f-070159127881.jpg","index":0,"item":"c2a03532-db12-4df2-a50e-0a91daa8d295","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","timestamp":"2025. június. 04. 07:14","title":"Till Attila tömören elárulta, miért nem ő lesz a Megasztár műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","id":"20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"fae3793a-a0f8-4666-832e-e08fedf1bda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","timestamp":"2025. június. 02. 17:04","title":"Kétmilliárdos osztaléknak örülhet Mészáros Lőrinc és gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új kiállítása, amelyből az is kiderül, mi a közös a Fradiban és az Újpestben.","shortLead":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új...","id":"20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14.jpg","index":0,"item":"5b6690be-ad1b-4289-96aa-cf0bd61ea9db","keywords":null,"link":"/360/20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. június. 03. 19:37","title":"Nagy fradista volt a nyilas, így menekült meg az Aranycsapat pályaedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"6006da43-0616-471d-99b7-92351eab2c39","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 16:01","title":"Földön hagyott aktatáska miatt riasztották a tűzszerészeket a Fidesz székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit felülmúlja.","shortLead":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit...","id":"20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767.jpg","index":0,"item":"3d4551a6-2a4b-41b1-ae0d-5ff2ddbe4814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","timestamp":"2025. június. 03. 15:03","title":"Olyan erős lézerfegyvert épített egy YouTube-videós, hogy az már illegális – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen szövegformázási funkciókkal bővül most.","shortLead":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen...","id":"20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"7cd97703-9d17-47a2-a646-3bfe8fbc816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","timestamp":"2025. június. 03. 16:03","title":"Fizet a Wordért? Lassan felesleges: felnő hozzá a Windows ingyenes programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","shortLead":" A tengerparti üdülőhely, Marmaris mellett volt egy 5,8-as földrengés.","id":"20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b77152d-ae17-47f8-949d-13eed8fb63fb.jpg","index":0,"item":"9ed881b6-7fd9-4345-8b4e-2020db3ec815","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_foldrenges-torokorszag-marmaris-tengerpart","timestamp":"2025. június. 03. 08:33","title":"Erős földrengés volt Törökországban, 1 ember meghalt, 69-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]