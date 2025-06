Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","shortLead":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","id":"20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"d70b8918-6688-40b4-8822-453ffa1b9344","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","timestamp":"2025. június. 02. 20:18","title":"Ismét csak fogolycseréig jutottak az oroszok és az ukránok Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","shortLead":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","id":"20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324.jpg","index":0,"item":"a156127a-0d6e-4d12-b405-68abf9439e76","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 16:31","title":"Szíriai tömegsírban találhatták meg egy 2013-ban elrabolt olasz szerzetes holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3.jpg","index":0,"item":"33cfce6b-f6b2-4a72-bce2-5029583724cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","timestamp":"2025. június. 03. 21:31","title":"Kitűzték Kapu Tibor űrutazásának új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","shortLead":"A gyár fejlesztése, bővítése azonban nem áll le.","id":"20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"c56cbb2f-f44d-42fb-9f10-66f62c143990","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Pocsek-eve-volt-a-Samsungnak-tavaly-tetemes-a-veszteseg","timestamp":"2025. június. 03. 08:17","title":"Pocsék éve volt a Samsungnak tavaly, tetemes a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett volna, mielőtt a támogatásokat a magyar játékosok szerepeltetéséhez köti.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett...","id":"20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3.jpg","index":0,"item":"0704dc3f-458e-48c9-9b53-f7394c3e108f","keywords":null,"link":"/sport/20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","timestamp":"2025. június. 03. 20:31","title":"Kubatov Gábor Rossi-idézettel szállt bele az MLSZ-be, amiért magyar focistákat kell játszatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8245f8-0a24-4f54-9459-18ecb064a2cc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy 39 éves nőt letartóztattak gyilkosság gyanújával, de három másik embernek is köze lehet az ügyhöz.","shortLead":"Egy 39 éves nőt letartóztattak gyilkosság gyanújával, de három másik embernek is köze lehet az ügyhöz.","id":"20250603_eltunt-lengyel-no-maradvanyai-angliai-haz-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8245f8-0a24-4f54-9459-18ecb064a2cc.jpg","index":0,"item":"dd319991-d948-48a5-8ddd-525b302e7a22","keywords":null,"link":"/elet/20250603_eltunt-lengyel-no-maradvanyai-angliai-haz-kert","timestamp":"2025. június. 03. 06:25","title":"Egy 15 éve eltűnt lengyel nő maradványai kerültek elő egy angliai ház kertjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]