Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok az örömre.","shortLead":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok...","id":"20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"dade66f6-09ea-42d8-9a85-18aafc562c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","timestamp":"2025. június. 06. 09:32","title":"Egyre többet költünk a boltokban, de ennek még nem lehet feltétlenül örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere is fél leülni vitázni Ruszin-Szendi Romulusszal.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere...","id":"20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"e4336d57-3eab-402a-80e2-980bc1d95fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","timestamp":"2025. június. 06. 10:16","title":"Magyar Péter: A világ leggazdagabb miniszterelnöke gyáva kiállni nyílt vitára velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor kormányközeli emberek luxus életviteléről kérdezték. Az urizálás nem most kezdődött, egyedül méregdrága táskákból egy hosszú idővonalat lehet felrajzolni, amit a Duma Aktuál csapata, pontosabban Ceglédi Zoltán meg is tett. Árpád fejedelemig persze nem lehet visszamenni, csak Habony Árpádig, akinek sokszázezres Gucci-táskáját éppen a szociális megszorítások ellen tüntető aktivisták előtt lóbálta. Kész szerencse, hogy nem maradt a villamoson, ahogyan Orbán Ráhel mai árfolyamon számolva 19 milliós Hermès-táskája sem. Ez KAP-nél kiverte a biztosítékot, és a java csak ezután jött. ","shortLead":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor...","id":"20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d.jpg","index":0,"item":"c287501c-baef-4cb6-a0cb-51afca37c029","keywords":null,"link":"/360/20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","timestamp":"2025. június. 07. 19:30","title":"„120 millió forintból egy egész falut kapok” – a kormányközeli luxustáskák története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","id":"20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"d44fc6bc-282a-469a-b935-39c48479ec59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","timestamp":"2025. június. 05. 19:53","title":"Trump: Nagyot csalódtam Elonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami tulajdonban lévő épület felújítására és berendezésére 300 millió forintot biztosított a kormány – értesült a HVG. Információink szerint tavaly november óta 25 millió forintot költöttek a ház ingóságaira. ","shortLead":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami...","id":"20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b.jpg","index":0,"item":"fa104562-1578-4c04-b754-17e86a35509b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Háromszázmillió forintból újították fel Sulyok Tamás lakhelyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, míg két másikat próbaidőre bocsátottak.","shortLead":"Az ügyben ketten kaptak letöltendő börtönbüntetést, a bíróság két további vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre...","id":"20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a33d074-04bd-4c26-aa38-5ce64c5d6fec.jpg","index":0,"item":"a080706b-6659-411a-b169-fa3383246999","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_posta-imre-itelet-elso-fok-szabadsagvesztes-alkotmanyos-rend-elleni-szervezkedes","timestamp":"2025. június. 06. 07:24","title":"Első fokon 5 év fegyházat kapott a politikusokat és más közéleti szereplőket halálra ítélő Posta Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","shortLead":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","id":"20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"2c9086c2-63af-44b0-b9ea-0b0b79ba9164","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","timestamp":"2025. június. 06. 14:37","title":"„Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud” – mondta a Szőlő utcai javítóintézeti igazgató fideszes felterjesztője a 444 újságírójának, amikor az a miértről érdeklődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján.","shortLead":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők...","id":"20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002.jpg","index":0,"item":"40d4c16d-9c9f-42df-996d-110264a97242","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]