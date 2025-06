Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel került össze, aki végül 15-11-re győzött.","shortLead":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel...","id":"20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"8f8e7e45-24fe-4267-8b12-cc3f4fee94a4","keywords":null,"link":"/sport/20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","timestamp":"2025. június. 14. 21:23","title":"Szilágyi Áron ezüstérmet szerzett a vívó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat, a kormány pedig megemelte a hiánycélt. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az infláció gyorsul, a közlekedés lassul, elkészült egy mindenkit meglepő törvényjavaslat, amely kiütheti a plázákat...","id":"20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"9e751eaa-5336-4b43-949c-24fe774dd71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_Es-akkor-Lazar-Janos-Nagy-Marton-vasut-plaza-inflacio-hiany-heviz","timestamp":"2025. június. 15. 07:00","title":"És akkor Lázár János és Nagy Márton versenyezni kezdett, ki tud nagyobb káoszt okozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","shortLead":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","id":"20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed.jpg","index":0,"item":"87fa7bfc-d1cc-44f0-89ab-84bd6a9b291b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 14:58","title":"Megvan, hol nyílik a következő Aldi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik a lapok olvasottságát, ami miatt a kiadóknak gyorsan újra kell gondolniuk az üzleti modelljüket.","shortLead":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik...","id":"20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"529f4b58-9476-4f16-9060-4812c98cf553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 14. 10:03","title":"Súlyos csapás az újságírásnak az, ami a Google keresőben történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc421518-dd65-45e5-b2da-53cde3b6f343","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jelek szerint egy huszonéves kormányfőtanácsos vállalta az ukrán maffia áldozatának szerepét.","shortLead":"A jelek szerint egy huszonéves kormányfőtanácsos vállalta az ukrán maffia áldozatának szerepét.","id":"20250614_Na-de-ki-volt-a-csomagtartoban-megkotozve-Szentkiralyi-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc421518-dd65-45e5-b2da-53cde3b6f343.jpg","index":0,"item":"a4bbf86a-9f63-4500-95e2-53aa5f2b9390","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_Na-de-ki-volt-a-csomagtartoban-megkotozve-Szentkiralyi-mellett","timestamp":"2025. június. 14. 20:16","title":"Na de ki volt a csomagtartóban megbilincselve Szentkirályi Alexandra videójában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d22e16-cc9c-4774-8699-209237d0ef41","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy napon belül kétszer is meg kellett menteni egy 27 éves kínai egyetemi hallgatót Japán szent hegyén, a Fudzsin, mert előbb elvesztette a felszerelését, majd amikor visszament a dolgaiért, rosszul lett. Tény, a túrázásnak és hegymászásnak megvannak a maga kihívásai, főleg a megfelelő rutin és tudatosság nélkül. Jó esetben ebből olyan tanmesék lesznek, amiken nevetni is lehet. Litkai Gergely is mesélt párat a Duma Aktuál közönségének, így derült ki például, hogyan lehet a pizsama vagy a naptej a kiránduló egyik legnagyobb ellensége. ","shortLead":"Négy napon belül kétszer is meg kellett menteni egy 27 éves kínai egyetemi hallgatót Japán szent hegyén, a Fudzsin...","id":"20250614_duma-aktual-turazas-kirandulas-hegymaszas-veszely-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d22e16-cc9c-4774-8699-209237d0ef41.jpg","index":0,"item":"2166f8d8-1e08-4990-9bed-76721064ca90","keywords":null,"link":"/360/20250614_duma-aktual-turazas-kirandulas-hegymaszas-veszely-video","timestamp":"2025. június. 14. 19:00","title":"Tanmesék túrázóknak, avagy a tésztafőzés is lehet veszélyes üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]