Vitézy: Lázár János utasítására eltüntették a Vonatinfót

“A Vonatinfó weboldal megszűnt, és Androidon már le is frissült a MÁV app – a Vonatinfó térkép pedig eltűnt. Az Apple-frissítés is folyamatban van már, rövidesen az iOS-ben is eltűnik ez a térképes nézet” – írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A Fővárosi Közgyűlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint már pénteken terjedt a hír, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János közlekedési miniszter utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót, a sikeres, évek óta működő térképes vonatkövető rendszert, amin színkódos pöttyök révén könnyen követhetők a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára.

Ez szombat reggelre megtörtént, a Vonatinfó helyére az EMMA nevű utazástervező Vitézy szerint teljesen használhatatlan térképes nézete kerül, amely “a vasúti közlekedés áttekintésére, a forgalmi helyzet lekövetésére, vonatok keresésére teljesen alkalmatlan”.

Vitézy kiemelte: Lázár a késéseket letagadni akarja, és nem megszüntetni. “Kezdődött tavaly a kereshető, részletes késési statisztikák eltüntetésével, folytatódott a pünkösdi hétvégén a meghamisított késési adatokkal és átszámozott vonatokkal, majd múlt héten a mozdonykövető rendszer leállításával. Erre a hétre pedig az utasok százezrei által használt legfontosabb vonatkövető információs rendszer is eltűnt a miniszter parancsa nyomán” – írja.