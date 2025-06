Műszaki hiba miatt a pünkösdi hétvége első délelőttjén is összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon – tegnap délután után ma újra, írta Facebook oldalán Vitézy Dávid szombat délben.

Ezután Vitézy Lázár Jánosnak azt üzente, hogy “az emberek nem azért utaznak, hogy kapjanak egy kis Lázár-kupont. Ráadásul, az országbérletes, vármegye-bérletes utasok nem is kapnak vissza semmit, csak egy hónapban 5 késés után 10% kedvezményt a következő bérlet árából”.

Tegnap számtalan kommentet lehetett olvasni, hogy az IC-vonatokon nem ment a klíma, a beígért pótlóbuszoknak a fő IC-vonatok környékén híre-hamva sem volt – első perctől minden szakértő elmondta, hogy az ígéret is irreális, hogy minden vonat mellé indul klímás busz is. Ez Vitézy szerint egyébként is irreális ígéret volt Lázártól.

Lázár János idén januárban jelentette be, hogy 20 perc késés után visszajár a a vasúti jegyár fele, nyáron pedig buszt küldenek, ha nincs klíma a vonatokon. Korábban azt is mondta, hogy eddig a kormány azért nem a vasútat fejlesztette, mert nem az volt a legfontosabb probléma.

Vitézy emlékeztet, hogy miközben autópályákra ömlenek a százmilliárdok, a vasúton néhány budi kitakarítása lett a legnagyobb idei beruházási vállalás. Csehország idén 50-szer annyit költ vasútfejlesztésre, mint Magyarország.

Ráadásul nem csak szombaton voltak problémák a vasúti közlekedéssel, egy nappal korábban, szintén komoly késések és elakadások nehezítették a hosszú hétvégére utazók közlekedését.