[{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","id":"20250612_kapu-tibor-urutazas-halasztas-nemzetkozi-urallomas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"a0a99cd8-39d6-4e1a-9db2-083a306bf6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_kapu-tibor-urutazas-halasztas-nemzetkozi-urallomas-nasa","timestamp":"2025. június. 12. 17:55","title":"Tovább húzódik Kapu Tibor űrutazásának startja, most a Nemzetközi Űrállomással vannak gondok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon kívül helyeztek.","shortLead":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon...","id":"20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"74f07212-91dc-449f-ac81-ec67a6c08298","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","timestamp":"2025. június. 11. 21:03","title":"Újfent bűnösnek találták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","shortLead":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","id":"20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e.jpg","index":0,"item":"e58b421b-3b7d-42b4-a431-683a94735150","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","timestamp":"2025. június. 12. 06:30","title":"„Azt is kérdezhetné, hogy főbe lőnek-e holnap!” – kiakasztotta a cégeket a Fidesz ellehetetlenítési törvénytervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","shortLead":"Tiborcz István budapesti luxusszállodája a működésének második évét még tetemesebb veszteséggel zárta, mint az elsőt.","id":"20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef730c9-d7cf-4f24-9588-566861710289.jpg","index":0,"item":"1fe74e4e-e108-4922-8be7-ea6ee777582f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_cegvilag-tiborcz-istvan-dorothea-hotel-fonix-magantokealap-inkabb-viszi-penzt","timestamp":"2025. június. 12. 06:15","title":"Ez az, ami még Tiborcz Istvántól is csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","shortLead":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","id":"20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"6a0d64a2-add7-4300-a561-01a485f357da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","timestamp":"2025. június. 13. 05:40","title":"Nincs új időpont a magyar űrhajós indulására, Kapu Tibor karanténban várja a fejleményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9c56ba-a3bc-4d22-a0fc-0735012e4a7d","c_author":"Sárközi Helga","category":"360","description":"Finnországban sokaknak lett elegük a klímaváltozás ellen küzdő Elokapina környezetvédő szervezet akcióiból. Százezernél is több aláírás gyűlt össze a mozgalom betiltását, bűnszervezetté nyilvánítását és a pénzügyi támogatásuk kriminalizálását követelő népi kezdeményezésre. A mozgalom többnapos akciója hétfőtől szerdáig tartott a finn főváros több forgalmas pontján. A mostani megmozdulás egyik kimondott célja a rendőrségi szervezetre történő nyomásgyakorlás, amihez a szervezők még helyszíni oktatást is tartanak.","shortLead":"Finnországban sokaknak lett elegük a klímaváltozás ellen küzdő Elokapina környezetvédő szervezet akcióiból. Százezernél...","id":"20250613_Tuntetes-finn-modra-helyszini-gyorstalpalo-oktatas-kezdo-ellenalloknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba9c56ba-a3bc-4d22-a0fc-0735012e4a7d.jpg","index":0,"item":"7b537c12-e4aa-4617-8ea4-778d7fbad193","keywords":null,"link":"/360/20250613_Tuntetes-finn-modra-helyszini-gyorstalpalo-oktatas-kezdo-ellenalloknak","timestamp":"2025. június. 13. 17:35","title":"Tüntetés finn módra – helyszíni gyorstalpaló kezdő ellenállóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok elhatárolódott a támadástól, Irán súlyos válaszcsapást ígért, majd 100 drónt indított meg Izrael felé. A konfliktus legfrissebb fejleményei percről percre.","shortLead":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok...","id":"20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"59ac0958-eeb1-4957-b004-a479cfa3e495","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:15","title":"Iráni rakéták csapódtak be Tel-Avivban, miután Izrael lebombázott egy nukleáris létesítményt Közép-Iránban – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki katasztrófája mögött, amelyben egy utas kivételével a repülőn tartózkodó 242 személy mindegyike életét vesztette. Miközben az biztosnak tűnik, hogy az időjárásnak nem volt köze a balesethez, a gyártó számára sorsdöntő lehet, mit állapítanak meg a katasztrófát kivizsgáló illetékesek. Az egyetlen túlélő a vészkijáraton ugrott ki.","shortLead":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki...","id":"20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"81995cd6-e969-4326-a3d4-cef29529af21","keywords":null,"link":"/360/20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 13. 09:33","title":"Aggódva várhatja a Boeing az indiai légi katasztrófa okainak feltárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]