Letartóztattak egy férfit, aki több gigabájtnyi, kiskorúakról készült pornográf felvételt tárolt

A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen gyermekpornográfia bűntette miatt nyomoznak.

A férfi 2024. április 3. és 2024. június 9. között összesen 20 alkalommal jelentkezett be egy gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket terjesztő internetes oldalra, ahonnan tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló pornográf felvételeket szerzett meg. Ezt az Ausztrál Szövetségi Rendőrség is jelezte a magyar hatóságóknak – írja közleményében a bíróság.

2025. július 15-én a rendőrség átkutatta a férfi tartózkodási helyét, mobiltelefonját és más adathordozókat. Az akció során több mint egy tucat e-mail címet találtak, amelyekkel különböző közösségi médiás felületeken álprofilokat regisztrált. Ezt követően a nyomozók előállították és őrizetbe vették a férfit, aki a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte, valamint elmondta, hogy egyes eszközein jelenleg is tárol gyermekpornográf tartalmakat.

A hivatalos közlemény szerint az ügyészség a cselekmény jellegére, a nyomozás korai szakaszára figyelemmel indítványozta a letartóztatást, valamint arra, hogy a férfi a hatóság előtt még ismeretlen informatikai eszközöket, adatokat megpróbálhatja elrejteni, vagy megsemmisíteni, illetve arra is hivatkoztak, hogy újabb bűncselekmények elkövetésétől egy korábbi büntetés nem tartotta vissza,

Miután a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat, az indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatását. A döntést az ügyész, a védő és a gyanúsított is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.