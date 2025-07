Orbán már az utódlásáról beszélt, ám szerinte csak legenda, hogy a magyar jobboldal jövője személyfüggő lenne

Hosszú, majd egy órás interjút adott hazai pályán Orbán Viktor Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Magyar Nemzet Pikk című műsorában, ahol a ténylegesen kényes kérdésektől megvédte a közeg. A beszélgetés folyamán Orbán kijelentette, hogy a magyar jobboldal jövője szerinte nem személyfüggő, ez egy legenda.

„Ez az utódlás az nem egy olyan kényes kérdés, mint ahogy a baloldalon ezt beállítják, mintha az élet-halál kérdése lenne, majd annak is el fog jönni az ideje. És amikor eljön az ideje, azt le fogjuk vezényelni” – jelentette ki.

Beszéltek a Tisza Pártról, ami Orbán Viktor olvasatában még csak nem is párt, hanem egy digitális politikai mozgalom, hiszen sem tagsága, sem jelöltjei nincsenek. Ugyanakkor a miniszterelnök azt is elmondta, hogy komoly dolog egy ilyen mozgalom és az is lehet, hogy a jövőben az ilyen típusú mozgalmak felváltják a hagyományos politikai pártokat.

Orbán ezután gyorsan elmondta azt is, hogy már nekik is van egy fél digitális mozgalmuk, amivel minden bizonnyal a Harcosok Klubjára gondolhatott. Bár utalnak más jelek is arra, hogy Orbán nem túl elégedett a párt ezen nyúlványával, mivel már a nyilvános Facebook-oldalán is toboroz önkénteseket, mivel alig egy hét alatt kevesebb mint háromszázzal nőtt a tagság száma.

Orbán szerint a választási győzelem titka, hogy nyugodtan tudjanak beszélni a sikereikről, ezek között szerinte a munkanélküliség mérséklése, a lakosság gépjárműbirtoklásának az emelkedése, a magyarok egy főre eső húsfogyasztásának növekedése a kiemelkedő.

Szóba került az Ukrajnában meghalt, mozgósított magyar férfi, Sebestyén József esete is, erről Orbán azt mondta, hogy egy háborúban álló országban sok szörnyűség megtörténhet, de még ebben az esetben sem fogadható el, hogy „agyonvernek embereket” – mégha erre semmilyen bizonyíték nincs azóta sem, de erről nem beszélt a kormányfő. Ezt az ügyet szerinte mindenképpen ki kell vizsgálni és követelni kell Brüsszeltől, hogy az EU lépjen fel az ukrajnai, a miniszterelnök által „kényszersorozásnak” nevezett mozgósítás ellen.

Az ukrán EU-s csatlakozás megakadályozása érdekében szeretné újramelegíteni Orbán a V4-ek koncepcióját is, aminek az ellehetetlenítésében annak idején még ő játszott főszerepet, sőt, helyette tavaly már egy új, a szuverenistákat tömörítő regionális szövetségről álmodozott.