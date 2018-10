Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","shortLead":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","id":"20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79811875-4694-4dd3-bef0-096e6555aa04","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:55","title":"Felborult egy autó a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949a72cf-7ab0-43c6-a7d8-2e03b2899d78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A középkorú férfi fél órát tölthetett a 15 fokos vízben, de az ijedtségen túl nem esett baja.","shortLead":"A középkorú férfi fél órát tölthetett a 15 fokos vízben, de az ijedtségen túl nem esett baja.","id":"20180930_Vizbe_esett_ferfit_mentettek_ki_a_haborgo_Balatonbol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949a72cf-7ab0-43c6-a7d8-2e03b2899d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4ba5ac-501b-4821-909e-e28d5e155f32","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Vizbe_esett_ferfit_mentettek_ki_a_haborgo_Balatonbol__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:57","title":"Vízbe esett férfit mentettek ki a háborgó Balatonból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c243f4f-2ffc-4b0d-9361-a89825a286a7","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:30","title":"Nem 90, hanem 23 éves volt a sofőr, aki Franciaországban halálra gázolta a világjáró magyar vándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt. Az állatok most egy farmon vannak, de ott nem maradhatnak.","shortLead":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt...","id":"20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace06a1-4210-498c-a544-528637a11776","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","timestamp":"2018. október. 01. 10:52","title":"Hazahozzák a Franciaországban elgázolt magyar mesemondó szürke marháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút mehet át Budáról Pestre, illetve az egész országot átszelő vonatok is indulhatnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a déli összekötő vasúti híd háromvágányúra bővítésére, ha ez megvalósul, több elővárosi vasút...","id":"20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c9b413-eb8a-42ae-ad45-aa6bdc4ae3b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Meg_egy_lepessel_kozelebb_a_megvalosulashoz_az_egyik_legfontosabb_budapesti_vasuti_fejlesztes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Közelebb a megvalósuláshoz az egyik legfontosabb budapesti vasúti fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bc0def-a0cd-461b-9792-01562daa8396","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:07","title":"Októbertől újra lesz saját hivatala az országos tisztifőorvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]