[{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2048d5a-1228-4b42-860e-3f333216a557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter szerint Moszkva nem válogat a célpontok között; arra törekszik, hogy más országok választásaiba avatkozzon be.","shortLead":"A brit külügyminiszter szerint Moszkva nem válogat a célpontok között; arra törekszik, hogy más országok választásaiba...","id":"20181004_London_az_orosz_katonai_hirszerzes_felel_a_sulyos_kibertamadasokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2048d5a-1228-4b42-860e-3f333216a557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31a44f-93b3-4c1b-a783-1a25e6a256c6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_London_az_orosz_katonai_hirszerzes_felel_a_sulyos_kibertamadasokert","timestamp":"2018. október. 04. 07:25","title":"London: Az orosz katonai hírszerzés felel a súlyos kibertámadásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","shortLead":"Donna Strickland ráadásul mindössze a harmadik fizikus, aki nő és munkájával kiérdemelte a Nobel-díjat. ","id":"20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9785c1-19ef-4271-99d6-35bbbabd2059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09647225-b1c7-4cbb-b145-f1ab99e2f90b","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Fel_evszazadnak_kellett_eltelnie_ahhoz_hogy_egy_noi_fizikus_ismet_Nobeldijat_kapjon","timestamp":"2018. október. 02. 17:10","title":"Fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy egy fizikusnő ismét Nobel-díjat kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem kampányolok az akkor, frissen kitalált ellenzéki főpolgármester-jelöltnek.","shortLead":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem...","id":"20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d5fde-c1a8-4523-9bdf-cdc339443936","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","timestamp":"2018. október. 02. 17:04","title":"Ceglédi: Ki a jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","shortLead":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","id":"20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639041f2-d489-42a7-a518-bc43e7d9e31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","timestamp":"2018. október. 02. 21:13","title":"Az egész környék összefogott a tűz miatt fedél nélkül maradt családért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","shortLead":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","id":"20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79956a42-39fe-4907-8cc6-e535d3ad44d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:36","title":"Elkapták a legismertebb francia gengsztert, aki helikopterrel szökött meg egy börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]