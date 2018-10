Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79e400e-0cb7-487e-a34e-cbcba11d222e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder nevéhez fűződik az első igazán népszerű diszkósláger. A 78 éves legenda májusban lép fel az Arénában.","shortLead":"Giorgio Moroder nevéhez fűződik az első igazán népszerű diszkósláger. A 78 éves legenda májusban lép fel az Arénában.","id":"20181010_Budapestre_jon_a_diszkopapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a79e400e-0cb7-487e-a34e-cbcba11d222e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545868c1-64b7-4376-87b6-c2a5275a5c86","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Budapestre_jon_a_diszkopapa","timestamp":"2018. október. 10. 15:52","title":"Budapestre jön a diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","id":"20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80df3094-625a-498d-a561-7dcaa493b49c","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","timestamp":"2018. október. 11. 17:32","title":"Tunéziában kapott állást George Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Veszélyes szakma.","shortLead":"Veszélyes szakma.","id":"20181011_Annyira_orult_a_teniszezo_a_pontnak_hogy_a_labdaszedo_kisfiu_is_megijedt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ded5f22-256f-42e7-b95f-c0581bc44085","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Annyira_orult_a_teniszezo_a_pontnak_hogy_a_labdaszedo_kisfiu_is_megijedt","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"Annyira örült a teniszező a pontnak, hogy a labdaszedő kisfiú is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is kezdi átvilágítani a listázott tisztviselőket.","shortLead":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is...","id":"20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b3d84d-ffbe-460d-9caa-0b43713d9370","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Szijjártóék bekérették a nagykövetet, mert Ukrajnában \"halállistát állítanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]