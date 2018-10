Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mészáros vágányokat, a gyerekek sportközpontot építenek a településen.","shortLead":"Mészáros vágányokat, a gyerekek sportközpontot építenek a településen.","id":"20181011_Napi_Meszaros_a_vallalkozo_gyerekei_most_Erden_jutottak_tobbmilliardos_munkahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd69b7e-8e58-4e1e-b55d-fe28d2508765","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Napi_Meszaros_a_vallalkozo_gyerekei_most_Erden_jutottak_tobbmilliardos_munkahoz","timestamp":"2018. október. 11. 12:43","title":"Napi Mészáros: a vállalkozó gyerekei most Érden jutottak többmilliárdos munkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","shortLead":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","id":"20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176c39-d26f-405b-80c1-5784766a4bb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","timestamp":"2018. október. 12. 06:35","title":"Egészen bizarr beszédet nyomott le Kanye West a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint csak ahhoz, hogy ne álljon ma összeomlás szélén a Honvédkórház sürgősségi centruma. A betegéleteket veszélyeztető helyzetre egy év alatt közel száz levélben figyelmeztették a Honvédkórház parancsnokát, aki megingathatatlannak tűnik a posztján, egyesek szerint a Fidesz felső vezetésével ápolt szoros politikai-családi kapcsolatai miatt is. \r

","shortLead":"Egy kisvárosi focisuli fejlesztésére szánt összeg – nem egész 250 millió forint – kellett volna a hvg.hu birtokába...","id":"20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261cbf94-7fbc-408d-9039-d6079d668703","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Honvedkorhaz_zacher_gabor_surgossegi_orvosok_apolok_sbc","timestamp":"2018. október. 12. 06:30","title":"Folytatódik a dráma a Honvédkórházban: \"Minden nap úgy lépek be, hogy fél lábbal a börtönben érzem magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat a Nemzetközi Űrállomáson zajló munkára is.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat...","id":"20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438d3e-9aeb-4511-8a6d-646f6e2f55ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","timestamp":"2018. október. 12. 13:10","title":"Már gyanítják, mi okozta a Szojuz balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","shortLead":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","id":"20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe3f08-3fb3-43a4-9d76-4b6abc83a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","timestamp":"2018. október. 12. 12:56","title":"Videó: a targoncás észre sem vette, hogy mögötte 100-zal elzúz egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt.","shortLead":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október...","id":"20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ac936-b7ec-4c97-ad7b-91a0097f3660","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2018. október. 12. 12:27","title":"Demeter Márta indul az LMP társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","shortLead":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","id":"20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992d0bf-5ac4-44a5-8465-ef1d99f837ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. október. 11. 14:11","title":"Botkával találkozik az Orbánt kritizáló amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]