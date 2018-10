Néhány nappal ezelőtt megindult a felszámolás a fideszes Simonka Györgyhöz közeli cég, a Paprikakert Tész Kft. ellen: ahogyan azt mi is megírtuk, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.

Mindezek ellenére úgy tűnik, a politikus számára még sincs minden veszve: Simonka köre ugyanis sorra vásárolta fel a Magyar Termés Tész Kft. ingatlanjait a felszámolásból, így a vagyon tulajdonképpen közvetetten vissza is vándorolt hozzá. Most a 24.hu azt is kiderítette, hogy a felszámolás alatt álló cég földvagyonát az eredeti értékénél jóval olcsóbban vásárolták vissza a politikus ismerőseihez és rokonaihoz köthető társaságok.

Balkányban a kft. területeit egy olyan cég vásárolta meg, amelynek tulajdonosa Simonka üzlettársa volt a Magyar Termés TÉSZ-nél. A kunágotai, csaknem kétezer négyzetméteres ingatlant a terület tulajdoni lapja alapján 2016-ban vásárolta ki a felszámolási eljárásból a BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Kft., ami több szálon is kötődik a Fidesz Békés megyei politikusához, és az sem mellékes, hogy ez a cég is tulajdonrésszel is bírt a Magyar Termés TÉSZ-ben. A felvásárló cég egyik tulajdonosa egyébként nem más, mint Simonka György testvére, Tóth Pálné. A legnagyobb, 33 ezer négyzetméteres terület sorsa a legérdekesebb: a külterületet ugyanis azóta belterületté nyilvánították, és nyolc különböző részre osztották, ami jelentősen megnövelhette annak értékét. Az ingatlanok egytől egyig Simonka György köréhez kerültek vissza, így a pusztaottlakai önkormányzat és a képviselő testvére által vezetett alapítvány közös cégéhez, a Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Kft.-hez még 2016-ban – a BMKP furcsa ügyeiről a hvg.hu is írt korábban.

A kunágotai és pusztaottlakai földterületet korábban összesen 464 millió forintért vásárolta meg a Magyar Termés TÉSZ Kft., viszont a felszámoló árverésén mindössze 160 millió forintért szerezte meg a területeket a fideszes politikushoz több szálon köthető nonprofit kft. A balkányi terület is igen olcsón kelt el: a 24.hu szerint a felszámoló 200 millió forintra becsülte a több mint 11 ezer négyzetméteres ingatlan értékét, ám ennek negyedéért, mindössze 50 millió forintért akadt rá vevő, aki szintén ismerős. Az ingatlanokon kívül a felszámoló a cég eszközállományát is értékesíteni tudta, a becsült 10 millió forintnál alig kevesebbért, 8 millió forintért.

Ez pedig azt jelenti, hogy a felszámoló által 872 millió forintra becsült cégvagyonból mindössze 218 millió folyt be, a társaság által okozott kár viszont 973 millió forint.