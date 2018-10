Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.

Az állam 760 millió forintot kér vissza a Simonka György fideszes képviselőhöz közel álló Paprikakert Tész Kft.-től, vissza kell fizetniük a szegedi Vadasparkban felépített Kalandparkra elköltött 277 millió forintot is, amelyet uniós pályázaton nyert az egyébként zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó cég. Közel félmilliárd forintot a mezőgazdasági hivatal követel vissza, ez nagyjából a 2014-ben elutalt támogatás összegével egyezik meg, 2013-ban egyébként ebből a forrásból egymilliárd forintot kapott az MVH-tól a Paprikakert fejlesztésre, azt nem kérik vissza. Pár százezer forintot a közüzemi szolgáltatók vasalnának be a cégen, de van két magánhitelező is, fejenként kétszázmilliót szeretnének viszontlátni. A felszámolás megindítását a múlt héten jegyezték be.

© Dudás Szabolcs

Simonka barátaira is rájár a rúd: a Szerviz Bodzás Kft., amely a képviselő egyik barátjának, Uhrin Andrásnak a tulajdona, kényszertörlésre került még januárban. Ez a kft. a Paprikakert Tész Kft. közbeszerzésén befutó volt, a képviselő által a Belügyminisztériumnál kijárt közmunka-mintaprogramon is jól szerepelt, persze a mintaprogram befulladt. Simonka jobbkeze, Szegedi Balázs, aki a választási kampányban a képviselő mellett dolgozott, és a Békés Megyei Közgyűlés fejlesztési bizottságának a tagja, egy szociális szövetkezetet alapított még évekkel korábban, az előző ciklusban TÁMOP pályázaton nyert ötvenmillió forintot, szeptembertől ez is kényszertörlésre került.

Nem a Paprikakert az első bedőlt cég, amelynek megalapításához és működéséhez is köze volt Simonka Györgynek. Három évvel ezelőtt a HVG-ben jelent meg egy cikk arról, hogyan vezette meg a támogatási forrást osztó hatóságokat a Magyar Termés Tész Kft. úgy, hogy a telephelyfejlesztésre kapott százmilliós támogatásból a Simba Hungary Kft.-től vásárolta meg a telephelyet, miközben akkoriban még mindkét céget Simonka vezette. A Magyar Termés Tész Kft.-vel kapcsolatosan nyomozás folyik költségvetési csalás gyanújával, ez a Paprikakert Tész Kft.-re is kiterjed. Az előbbinél a gyanú szerint 973 millió forint közpénzt csaltak el, ez utóbbiról egyelőre csak annyit tudunk, hogy visszakér az állam közel 800 millió forintot.

© Lehoczky Péter

Pofátlan trükkök

A Magyar Termés Tész Kft. ellen költségvetési csalás gyanújával folyik a nyomozás, amely egyébként érinti a Paprikakert Tész Kft.-t is. Így a felszámolás elindítása a Paprikakert Tész Kft. ellen nem meglepő, az érdekes az, hogy kik, és milyen összegben nyújtják be a számlát, illetve az, hogy milyen területek kerülnek majd be a felszámolásba, és azokat majd kik fogják megvásárolni.

Még februárban írtunk arról, hogy az a terület, ahol az előbbi cégek vannak bejegyezve (vagy voltak valamikor bejegyezve), holdbéli tájként festenek, holott papírforma szerint itt több százmilliós beruházásoknak kellene állniuk, és virágzó agrárcégeknek működniük. Nemrég a 24.hu derítette ki, hogy a Simonka falujában, Pusztaottlakán bejelentett Magyar Termés Tész Kft. 2015-ben megindult felszámolása során elkeltek az árverésre kiírt területek. Azokat azonban vagy a falu önkormányzata, vagy az azzal együtt újabb százmilliós uniós összegeket elnyerő Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Kft. vásárolta meg. Ráadásul a nonprofit kft. tulajdonosa az önkormányzat mellett egy alapítvány, amelynek elnöke Simonka testvére, Tóth Pálné.

Így pár év leforgása alatt, úgy, hogy közben eltapsoltak milliárdokat, a Simonka-féle Simba Kft.-től visszakerült a terület Simonka testvérének alapítványához, a Pusztaottlaka Fejlődésért Alapítványhoz. Magyarul, eltapsolhatnak úgy újabb csillagászati összegeket ugyanazon a pár hektáron, hogy semmi garancia nincs az eddigi tapasztalatok alapján arra, hogy az ott élők, vagy közelben működő vállalkozások számára valamikor megtérül a befektetett pénz.

Jól bevált módszerek

A Magyar Termés Tész Kft. felszámolása során alkalmazott trükköt a Paprikakert Tész Kft.-nél is bevethetik: a bejelentkezett hitelezői között nem csak az állam akarja visszakapni a pénzét, de 230 millió forintra nyújtotta be a számlát a Segítő Szolgálat – mivel ennél több nem szerepel a cégadatbázisban kiírt felszámolásban, egyelőre nem tudjuk, hogy milyen címen szerepel a követelés –, 199 millió forintot pedig az Aktív Klub Kft. szeretne visszaszerezni.

Medgyesegyháza: Görögdinnyét szedő munkások Simonka György Medgyesegyháza határában lévő tízhektáros görögdinnyeföldjén © MTI / Rosta Tibor

Ez azért különös, mert a hitelezőként bejelentkezett kft. tulajdonosa jelenleg Gábriel Pálné, aki a sajtóban sokszor pont a megint csak százmilliós uniós források megszerzésével szereplő Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítványt vezette éveken át. Igaz, ennek a civil szervezetnek már nem ő az elnöke, de további uniós forrásokat söpör be, miközben egy lepukkant kis épületbe tették át a székhelyét Pusztaottlakáról. Az Aktív Klub Kft. pedig azon cégek közé tartozik, amelyek az elmúlt tíz évben szinte évente megváltoztatták a nevüket, erről Hadházy Ákos is beszámolt korrupcióinfóján.

A szóbanforgó cég is volt már ABS Kft., Vidéki Szépség Tour Kft., Vidék-Tour Kft., Garusi Hungary Kft., míg az elmúlt évtizedben a tulajdonosok között volt Font Sándor fideszes parlamenti képviselő, Ruck Márton Simonka volt üzlettársa a Magyar Termés Tész Kft. ben, aki polgármesterként állt Medgyesegyháza élén, jelenleg pedig a Békés Megyei Közgyűlés fejlesztési bizottságának az elnöke. De felbukkant Galló Ferenc és Tóth Renáta, Simonka unokahúga is. A cég neve egyébként még akkor járta meg a sajtót, amikor kiderült, hogy uniós forrást nyertek egy autómosó megépítésére Tótkomlóson, majd ez Orosházán épült meg végül.

Simonka György a Magyar Dinnyeszövetség elnöke (b) és Budai Gyula © MTI / Kallos Bea

A jól bevált módszerek: gyakori névváltoztatás, így pályázatokat benyújtani, főként az azonos tulajdonosi körű cégekkel együttműködésben. Majd amikor ég a ház, akkor a felszámolás alá került ingatlanokat, vagyont olcsón megvásárolják ezek a cégek egymástól.

Arról, hogy milyen címen nyújtott be igényt hitelezőként az Aktív Klub Kft., illetve a Segítő Szolgálat, még nem kaptunk választ, ahogy egyelőre azt sem tudjuk, hogy milyen területeket fognak majd elárverezni. A hirdetményben annyi szerepel, hogy egy hatvani, egy békéscsabai és egy szegedi ingatlan, összesen 600 millió forint értékben, fedezheti a felszámolás költségeit.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint egyébként már 28 személy gyanúsítotti kihallgatásán vannak túl, ez majdnem kétszer annyi, amennyiről még júliusban lehetett tudni. Azt is közölte a hatóság, hogy a júliustól hatályos büntető eljárás szerint a nyomozás kétéves időtartama után azt egyszer lehet meghosszabbítani, legfeljebb fél évvel. Így, mivel a vizsgálat határideje július 15-vel lejárt, legkésőbb december közepéig le kell zárnia nyomozást.

Másokat is magával ránthat a sok ügyeskedés

Pusztaottlaka tehát bezsákolta a Magyar Termés Tész Kft. felszámolásából a helyi ingatlanokat, de van a környéken olyan település, amely most aggódhat a Paprikakert Tész Kft. felszámolása miatt. Medgyesegyháza közel félmilliárd forintot nyert ipari parkra, de pechjére az önkormányzat a Paprikakert Tész Kft. vel és a Mentor Menedzsment Kft.-vel bútorozott össze egy konzorciumban.

© Dudás Szabolcs

A Paprikakert már kiugrott (nyilván a vizsgálatok miatt), de Mentor Menedzsment tovább vinné a boltot. Az egyszerűség kedvéért elég annyi a cégről, hogy ők is többször váltottak nevet, többször nyertek is uniós forrásokat, amit Pusztaottlakán költhettek el. A Paprikakert Tész, amikor 277 millió forintot nyert a szegedi Vadasparkban a Kalandozoo beruházásra, ezt a céget bízta meg a projekt lebonyolításával, magyarul most, hogy visszakéri az állam a pénzt, ők is szívhatják a fogukat, és szívják is.

A cégnek 2015-ben 1,3 milliárd forintos árbevétele volt, tavaly már csak 18 millió forintot tudott bekasszírozni. Információink szerint hónapok óta megy a huzavona, hogy a beruházásra kijelölt terület átminősítését bonyolítsák le, ennek költsége 40 millió forint körül van, úgy tűnik a Mentor Menedzsment Kft.-nek most ezt nem könnyű kitenni az asztalra. Tehát most Medgyesegyháza aggódhat, hogy talpon marad-e a Mentor Menedzsment Kft., vagy megy a levesbe, de akkor ugrik a félmilliárd forintos ipari park is, amira a TOP-os pályázaton nyert pénzt a kisváros.

Simonka Kalandparkja

Nagyjából tíz év telt el azóta, hogy a battonyai Karsai József kivonult a dinnyetermelőkkel Simonka György „erődítmenyeihez” Medgyesbodzáson és Pusztaottlakán, hogy a felvásárlótól magasabb árakat csikarjanak ki. Akkor már ugyan pusztaottlakai polgármester is volt Simonka, de inkább kereskedőként ismerték még őt. 2010-ben választották meg a térség parlamenti képviselőjének, azóta dől a pénz a Viharsarokba, főleg Pusztaottlakára, de csak halvány nyomokban látni a változást.

© Wikipedia

2012-13-ban a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-re is rátette volna a kezét, a pályázatra kiírt földrészletek egy részét barátai, üzlettársai nyerték, majd hónapokon át egyeztetett az érintettekkel, hogyan képzelik el az életet a 230 éves nagybirtok felszeletelése után. Ám végül itt leállították a képviselőt, a helyiek úgy tudják, hogy be sem teheti a lábát Mezőhegyesre. Lázár János éppen a napokban vette át a gyeplőt a mostanra visszaállamosított gazdaságban, meg is jegyezte a múlt heti sajtótájékoztatóján, hogy a kormány fontos tartalékként tekint Békés megyére, Gyulára mint kiemelt turisztikai központra, a megye másik felén pedig Mezőhegyesre mint kiemelt gazdasági központra. A kettő között, a Viharsarokban ügyködik Simonka, de erről egy szó sem esett. Most a hozzá közel álló cégek utáni nyomozás miatt betelhet a pohár, és elengedik Simonka kezét.

Nem is csoda, ha nyáron Simonka György, Gyula és Mezőhegyes között, a „lendületes fejlődés” égisze alatt, hat településen népkonyhákat indított el. De valami nagyon nem működhet, maga Simonka György írta a közösségi oldalán, hogy egyesek sunyi módon belekötöttek még a népkonyhába is, így a kormányhivatal vizsgálatot indított. Amíg ez tart, addig újabb településeken nem tudják megnyitni a konyhákat.

„Ameddig az erőmből telik, én védeni fogom a népkonyhákat, mert én – nem tagadom – még jól emlékszem, milyen érzés igazán éhesnek lenni” – írta Simonka a Facebookon. Ez maradt a képviselőnek.