Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","id":"20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4618e4-ab7e-4e51-9fa1-6eba39d772fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Michael Bublé: „Ez az utolsó interjúm. Visszavonulok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. ","shortLead":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már...","id":"20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da30bcfc-6d6e-4266-bea2-6c03db7fdbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","timestamp":"2018. október. 13. 18:24","title":"Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e2e212-b296-4535-8c4d-cae7e842abc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thierry Henry három évre írt alá a klubhoz.","shortLead":"Thierry Henry három évre írt alá a klubhoz.","id":"20181013_thierry_henry_monaco_vezetoedzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e2e212-b296-4535-8c4d-cae7e842abc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318935fb-f5ba-4e1f-81c6-023d6c9094c7","keywords":null,"link":"/sport/20181013_thierry_henry_monaco_vezetoedzo","timestamp":"2018. október. 13. 12:25","title":"Francia focilegenda lett a Monaco edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010 óta megnőtt a korrupciógyanús közbeszerzések száma, de legalább pontosabban dokumentálják a megkötött szerződéseket.","shortLead":"2010 óta megnőtt a korrupciógyanús közbeszerzések száma, de legalább pontosabban dokumentálják a megkötött...","id":"20181015_Korrupciokutato_Kozpont_Egyre_kevesebb_az_indulo_es_egyre_tobb_a_gyanus_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2ae93c-d13a-4566-b117-cd0d6398710e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Korrupciokutato_Kozpont_Egyre_kevesebb_az_indulo_es_egyre_tobb_a_gyanus_kozbeszerzes","timestamp":"2018. október. 15. 08:01","title":"Korrupciókutató Központ: egyre több a gyanús közbeszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296741e-30f8-4973-8642-c16c84dc87ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"Ez történt: megszólalt David Attenborough, és azt mondja, ha nem lépünk mielőbb, akkor végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","id":"20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61175f4-82ed-4127-83f3-78fa4f5ba376","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","timestamp":"2018. október. 13. 15:41","title":"Székesfehérvárra költöztetnék a honvédség új parancsnokságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba43c0c4-0c5c-41b7-84e1-d6623800fd58","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A színésznő sok kockázatosnak látszó döntést hozott már életében, de soha nem bánt meg egyet sem. Többek között azért, mert elvből nem bán meg semmit. Hogy miért? Ezt is elmeséli.","shortLead":"A színésznő sok kockázatosnak látszó döntést hozott már életében, de soha nem bánt meg egyet sem. Többek között azért...","id":"20181014_Kovacs_Patricia_Nagyon_erdekel_hogy_mi_van_az_ajto_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba43c0c4-0c5c-41b7-84e1-d6623800fd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8505b5e2-f475-4a29-b4a3-9bba05fd2cf2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181014_Kovacs_Patricia_Nagyon_erdekel_hogy_mi_van_az_ajto_mogott","timestamp":"2018. október. 14. 20:15","title":"Kovács Patrícia: „Nagyon érdekel, hogy mi van az ajtó mögött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]