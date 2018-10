Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","shortLead":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","id":"20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202914c-a9e5-4a6d-845b-4c3397e48291","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","timestamp":"2018. október. 16. 13:48","title":"Boszorkányok készülnek rontást küldeni Trump főbírójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","shortLead":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","id":"20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339264c-49a8-4b5a-8305-047faf6945b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Valamivel kevesebb tartós adósa van a NAV-nak, mint az előző negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig egy komoly pártszövetséget hozhatnak létre. ","shortLead":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig...","id":"20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cba648-dc0d-4589-be5a-7f3e1005aa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","timestamp":"2018. október. 15. 12:43","title":"Macron összeáll az Orbánt kritizáló európai liberálisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat tartalmazó, szexuális tartalmú videóban szerepelt.","shortLead":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat...","id":"20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553497bd-1941-44fd-b252-1fd587716f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","timestamp":"2018. október. 15. 18:39","title":"Kirúgták a Közszolgálati Egyetemről a botrányos videóban szereplő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Állandó és megbízható termékek kellenének az öngondoskodáshoz.","shortLead":"Állandó és megbízható termékek kellenének az öngondoskodáshoz.","id":"20181017_Szelsoseges_megtakaritok_a_magyarok__es_ez_csak_rosszabb_lesz_az_ltpk_bedaralasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7228f599-6929-4ff7-8e42-ed4488d656bd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Szelsoseges_megtakaritok_a_magyarok__es_ez_csak_rosszabb_lesz_az_ltpk_bedaralasaval","timestamp":"2018. október. 17. 10:18","title":"Szélsőséges megtakarítók a magyarok – és ez csak rosszabb lesz az ltp-k bedarálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]