[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","shortLead":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","id":"20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb50f5e-fa85-431d-8870-5876d1ee6ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","timestamp":"2018. november. 26. 10:46","title":"Tízezernél is több céget csaptak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","shortLead":"Az ukránok válaszlépésekkel fenygetőznek, és orosz provokációt emlegetnek.","id":"20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d118832-13f6-4bed-9285-145d265e64a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a389b-f54d-49a1-b87e-17070b95fe27","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_orosz_hatarorhajo_szandekosan_nekiment_egy_ukran_hadihajonak","timestamp":"2018. november. 25. 15:06","title":"Egy orosz határőrhajó szándékosan nekiment egy ukrán hadihajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák állításukat","shortLead":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák...","id":"20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290deee9-146a-4e97-97ca-2d20ea990da6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 24. 19:16","title":"A Politico szerint a magyar hírszerzés is segített Gruevszkinek megszökni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","shortLead":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","id":"20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad25af-ed75-40dd-9cb4-382672967bf2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","timestamp":"2018. november. 25. 08:31","title":"Szomorú a vasárnap Orbán Viktor Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35825f1e-d25a-4c39-b644-50901046d33a","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett királynéjának”, Sisinek a nevét viselő Erzsébetvárosban.","shortLead":"Hamis, ráadásul több évtizeddel megkésett hagyományőrzés jegyében állítottak emlékszobrot „a magyarok szeretett...","id":"201847__a_sisikultusz_szobrai__hely_es_helyszincserek__kossuthvetelytars__tortenelmi_szakmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35825f1e-d25a-4c39-b644-50901046d33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fc2eb1-ee58-4ccc-8130-45151138569b","keywords":null,"link":"/kultura/201847__a_sisikultusz_szobrai__hely_es_helyszincserek__kossuthvetelytars__tortenelmi_szakmany","timestamp":"2018. november. 24. 15:00","title":"Erre a szoborra meg mi szüksége volt Budapestnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]