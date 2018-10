Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e23e3628-e93b-431e-8539-4fd68f787930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig komoly tervet hoztak össze a betörésre. ","shortLead":"Pedig komoly tervet hoztak össze a betörésre. ","id":"20181016_Padlo_bontas_betores_lopas_rendorseg_pancelszekreny_penzvalto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23e3628-e93b-431e-8539-4fd68f787930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda9eb42-b2a4-428c-a326-e3ae427eecfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Padlo_bontas_betores_lopas_rendorseg_pancelszekreny_penzvalto","timestamp":"2018. október. 16. 10:56","title":"Még a padlót is megbontották, hogy lophassanak, de megszólalt a riasztó és megijedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal való szakítása mögött. A két nagyágyú szeptemberben fújt visszavonulót. Azóta egyikük sem nyilatkozott, de Systrom most megtörte a jeget.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal...","id":"20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e526a51-c3ae-42fc-90db-2738dad31f4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. október. 16. 14:33","title":"Komoly balhé miatt távozhatott a Facebooktól a két Instagram-alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","shortLead":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","id":"20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cc4871-288e-402d-bf35-743ec1ccbcb2","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:32","title":"Kimentette lovát az árvízből a hős walesi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával összefüggő mintegy 190 millió forint vagyoni hátrány okozása miatt – tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség az MTI-t kedden.","shortLead":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával...","id":"20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81055f62-233f-4da8-9111-f7e7c4d99078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 16. 08:57","title":"Hitelközvetítőket ítélt letöltendő börtönbüntetésre a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","shortLead":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","id":"20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050be79-caf6-4ce1-bd65-0d0ab08065ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","timestamp":"2018. október. 16. 20:57","title":"A ceglédi kislány apja szerint gyermekét baleset érte, nem erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló hegyoldalról.","shortLead":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló...","id":"20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5ff98-1001-442c-9d05-0c7b387e1b93","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 14:34","title":"Titkolja a kormányhivatal, hány fát kell kivágni a Gellért-hegyi sikló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","shortLead":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","id":"20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587af29-3294-4a55-ba4c-25aa2114022d","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 16. 13:05","title":"Nem a nevelt fia kapta a megbízást, leállította az építkezést egy borsodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki visszautasítja őket.","shortLead":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki...","id":"20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1221cae6-1f02-406b-acfe-b5316c4ea3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","timestamp":"2018. október. 16. 19:55","title":"Vakvezető kutyája miatt nem akarnak lakást kiadni a látássérült fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]