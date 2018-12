Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis növekedés után hatalmas zuhanás.","shortLead":"Kis növekedés után hatalmas zuhanás.","id":"20181215_Rekordmagas_a_betoltetlen_haziorvosi_praxisok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7d15e-148d-4f6d-8e97-1943419184d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Rekordmagas_a_betoltetlen_haziorvosi_praxisok_szama","timestamp":"2018. december. 15. 11:57","title":"Rekordmagas a betöltetlen háziorvosi praxisok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután elfogták.","shortLead":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután...","id":"20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91d2f76-94a9-4ce5-9d37-0a9bd4379643","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 15. 15:39","title":"Gyurcsány: Aljas diktatúrák erőszakszervezetei engedik meg maguknak azt a brutalitást, amit a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3592f681-2d48-4e3b-b52e-9f915ddbf192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szívtelen tolvajok megfújták az Élővíz-csatorna partján kiállított kacsaszobrok egyikét. ","shortLead":"A szívtelen tolvajok megfújták az Élővíz-csatorna partján kiállított kacsaszobrok egyikét. ","id":"20181215_Megtalaltak_a_szoborrongalo_remeket_akik_megfujtak_Bekescsaba_egyik_ekkovet__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3592f681-2d48-4e3b-b52e-9f915ddbf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd88dfc-ccfc-4483-a062-e7060b960f32","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Megtalaltak_a_szoborrongalo_remeket_akik_megfujtak_Bekescsaba_egyik_ekkovet__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 14:27","title":"Megtalálták a szoborrongáló rémeket, akik megfújták Békéscsaba egyik ékkövét – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\" felvillanásának.","shortLead":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\"...","id":"20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab62cf77-4cf2-4536-99d1-732e97e4e127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","timestamp":"2018. december. 16. 06:41","title":"Toplista: ezek az autók produkálják a legkevesebb motorhibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d9814-7089-44a8-b126-f1681d458e89","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fel kell venni a harcot az illiberális gazdaságpolitikával szemben. Az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi hazájában arról beszélt: bár egyre népszerűbbek az illiberális ideológiák, de azok nem képesek megoldani Európa gazdasági problémáit.","shortLead":"Fel kell venni a harcot az illiberális gazdaságpolitikával szemben. Az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi...","id":"20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d9814-7089-44a8-b126-f1681d458e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d31cc15-521e-4eca-9f4d-993b4277e83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","timestamp":"2018. december. 16. 08:40","title":"Beszólt Orbán elvbarátainak az európai főbankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]