„A befektetői munkának a pénz a legfőbb értékmérője, és mert minden fillérért megdolgoztam, miért ne lennék büszke rá?” – mondja az 51 éves, Bonyhádon született vállalkozó, akinek édesapja bányász, édesanyja betanított munkás volt. Gyermekkorától üzletel: tízéves korában kapott húsvéti nyuszijával tenyészetet alapított. A pécsi egyetem közgazdasági karán tanult. Alig száradt meg a tinta a diplomáján, máris bekerült a Budapesti Értéktőzsdére. 1991-ben a Credit Suisse First Boston csábította magához. A cég londoni és New York-i irodáiban is dolgozott. „Amikor a bankház kivonult Magyarországról, kényszervállalkozó lettem” – mondja. Első nagy befektetése a Budapesti Ingatlanfejlesztő Zrt. volt, amiből – tulajdonostársa és atyai jó barátja, Ungár András halála után – épp a válság előtt szállt ki. A Wizz Air fapados légitársaság első magánbefektetője volt, amivel később hatalmasat kaszált. 2004-ben létrehozta a Central Csoportot, amely kezdetben faktoringgal foglalkozott. A legnagyobb dobása 2014-ben volt, amikor megvásárolta a finn Sanoma cég magyarországi leányvállalatát, így övé lett a Nők Lapja, a Best és a Story magazin is. Vett egészségügyi céget, jégkrémgyárat, nemrég a Dabasi Nyomdát, a héten pedig az egyik legnagyobb lengyel tankönyvkiadót, a WSiP-t szerezte meg. 44 milliárd forintos becsült vagyonával a legutóbbi magyar top százas listán a 28. helyen áll. Ennek ellenére alig több a személyes igénye, mint egy átlagos jómódú embernek. „Elektromos BMW-m is van, de ha tehetem, biciklivel járok.” Megjárta az El Camino zarándokutat, többször lefutotta a maratoni távot, teniszezik, biciklizik és sokat olvas. Budai családi házban él. Elvált, egy 22, egy 18 és egy 16 éves gyermekkel büszkélkedik.