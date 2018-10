Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ír énekesnő új vallásának megfelelő új nevet is választott, Sinéadről Shuhadára változtatott.","shortLead":"Az ír énekesnő új vallásának megfelelő új nevet is választott, Sinéadről Shuhadára változtatott.","id":"20181026_attert_az_iszlam_hitre_sinead_oconnor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304d6f5d-9e15-4517-9757-11c9524e50f5","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_attert_az_iszlam_hitre_sinead_oconnor","timestamp":"2018. október. 26. 11:07","title":"Áttért az iszlám hitre Sinéad O'Connor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz WTA-világbajnokság párosversenyének negyeddöntőjében.","shortLead":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz...","id":"20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aac51c-bcae-4e57-acb2-94b026cb4d55","keywords":null,"link":"/sport/20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. október. 26. 11:38","title":"Babosék már elődöntősök a tenisz-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","shortLead":"A Blikk már tudni véli, kit talál majd el a golyó, amely a karakter életének végét jelentheti.","id":"20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46d49f8-9d91-4fa9-b14d-714645427e19","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Sokkolo_hir_a_Baratok_koztrajongoknak_tavozhat_az_egyik_legregebbi_szereplo","timestamp":"2018. október. 26. 06:40","title":"Sokkoló hír a Barátok közt-rajongóknak: távozhat az egyik legrégebbi szereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","shortLead":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","id":"20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b932a1b8-a7a8-4eed-822d-0f3b0cb124b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","timestamp":"2018. október. 26. 11:05","title":"Idén két órával kevesebb idő jutna a karácsonyi bevásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7237ecf5-0b9d-4c38-a2d1-a72ddab273a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társával egy uránvárosi buszmegállóban volt, amikor a hatóságok harmadik figyelmeztetés után őrizetbe vették. 