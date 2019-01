Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt a kormány is kérte az uniós fellépést.","shortLead":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt...","id":"20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c421b88-f579-4b07-9c7c-bda015f4fffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 13:53","title":"Brüsszel eljárást indított az osztrák családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőbizottság irányítja ezentúl Hódmezővásárhely önkormányzati lapját. A kormánypártiak a testület öt helyéből hármat szavaztak meg maguknak.","shortLead":"Szerkesztőbizottság irányítja ezentúl Hódmezővásárhely önkormányzati lapját. A kormánypártiak a testület öt helyéből...","id":"20190124_Az_utolso_helyi_mediafeluletet_is_elvette_a_helyi_Fidesz_MarkiZaytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8c57c-0714-4063-8d8c-fde88b95579d","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Az_utolso_helyi_mediafeluletet_is_elvette_a_helyi_Fidesz_MarkiZaytol","timestamp":"2019. január. 24. 16:24","title":"Az utolsó helyi médiafelületet is elvette a Fidesz Márki-Zaytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","shortLead":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","id":"20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fde99a-d75e-491d-bc6a-8dd584be9ead","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","timestamp":"2019. január. 25. 11:37","title":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk, hogy a társadalom szembesüljön a saját működésével” – mondja Horváth Kristóf.","shortLead":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk...","id":"20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab394d6-ae7c-447c-ad15-73870b0f22c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","timestamp":"2019. január. 25. 10:41","title":"„Kényelmesebb rasszistának lenni, mint beleállni a harcokba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly februári újságíró-gyilkosság egyik gyanúsítottja, a rendőrség szerint annak közvetlen megrendelője – jelentette rendőrségi közlésre hivatkozva a TASR szlovák hírügynökség.","shortLead":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly...","id":"20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88a8d9-67c3-4e6f-8733-04cc6fb3bec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","timestamp":"2019. január. 24. 13:39","title":"Más gyilkosságot is megrendelhetett a Kuciak-ügy gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí a szürrealizmus meghatározó festője és nagy túlélője. Önimádó, pszichés zavarokkal küzdő pozőr, aki hosszú élete során mindvégig képes volt magára irányítani a figyelmet. Harminc éve halt meg, és azóta kicsit unalmasabb a világ.","shortLead":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí...","id":"20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fa3a51-98b0-46ee-afd9-fb26a396cda6","keywords":null,"link":"/elet/20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","timestamp":"2019. január. 23. 20:00","title":"„A szerénység nem kifejezetten az én műfajom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan várnak a várólistán.","shortLead":"Több százan várnak a várólistán.","id":"20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354540a8-6167-4338-a7a5-f82753b05791","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. január. 23. 17:39","title":"Nincs orvos, már időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]