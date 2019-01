Eltűnhetnek a húspultok és a pékségek a brit Tescókból

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a magyarországi vezetéssel nem tud \"szintet lépni\" a bértárgyalás, ezért az ingolstadti központhoz fordulnak.","shortLead":"A szakszervezet szerint a magyarországi vezetéssel nem tud \"szintet lépni\" a bértárgyalás, ezért az ingolstadti...","id":"20190127_sztrajksegely_szakszervezet_ahfsz_audi_munkabeszuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf56b5a-c0bc-48dc-aa7c-63d47444ac32","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_sztrajksegely_szakszervezet_ahfsz_audi_munkabeszuntetes","timestamp":"2019. január. 27. 10:25","title":"Sztrájksegélyt fizet a szakszervezet a sztrájkoló Audi-dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","shortLead":"Az ENSZ ellenőrei a tavalyi etnikai erőszakhullámot tárják föl az afrikai országban.



","id":"20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c75b-f97b-4e2c-a243-444aa1a4db83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a559c5-cdce-49d7-8dd2-ce95a646e16f","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_mint_otven_tomegsirt_talaltak_Kongoban","timestamp":"2019. január. 26. 20:15","title":"Több mint ötven tömegsírt találtak Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","shortLead":"Mindketten ütöttek, de a taxis kezdte.","id":"20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a472e7-accd-426f-8fe4-ad0aac3b005d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_A_BKV_es_a_Fotaxi_is_vizsgalja_a_soforjeik_verekedeset","timestamp":"2019. január. 25. 13:47","title":"A BKV és a Főtaxi is vizsgálja a sofőrjeik verekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves kisfiú.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves kisfiú.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát, az égitesten ugyanis rengeteg regolit található, amelyből oxigén nyerhető ki.","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát...","id":"20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26367a25-a266-4857-9215-c5813b6876d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","timestamp":"2019. január. 27. 08:03","title":"Pár év múlva már bányásznák a Holdat, és igen jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9a71d9-713f-4166-a795-ee4656aa3776","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ha a Pusztító lenne a következő True Detective-sztori, alighanem gond nélkül néznénk akár egy egész évadon keresztül is a világ egyik legcsodálatosabb színésznőjét, ahogy tönkrement rendőrként kivetkőzik magából. Nicole Kidman teljesítményében az a zavarba ejtő, hogy akár több, hasonlóan gyenge sorozatepizódot is képes lenne feljavítani. Kritika. ","shortLead":"Ha a Pusztító lenne a következő True Detective-sztori, alighanem gond nélkül néznénk akár egy egész évadon keresztül is...","id":"20190125_A_pusztito_Nicole_Kidman_felkinalta_magat_az_ordognek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9a71d9-713f-4166-a795-ee4656aa3776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e025db-0220-479c-834c-e2cc784d86ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_A_pusztito_Nicole_Kidman_felkinalta_magat_az_ordognek","timestamp":"2019. január. 25. 14:20","title":"Nicole Kidman felkínálta magát az ördögnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]