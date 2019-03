Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha még valószínűleg hosszú évek telnek el, mire orvos is felírhatja, egy kritikus és igen fontos teszten ígéretes eredményt ért el egy férfiaknak szánt fogamzásgátló készítmény. ","shortLead":"Noha még valószínűleg hosszú évek telnek el, mire orvos is felírhatja, egy kritikus és igen fontos teszten ígéretes...","id":"20190329_fogamazasgatlo_tabletta_ferfiaknak_11_beta_mntdc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e7a9f2-ad58-46f4-8b35-c475c4ca1e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_fogamazasgatlo_tabletta_ferfiaknak_11_beta_mntdc","timestamp":"2019. március. 29. 08:33","title":"Áttörés: átment a teszten a férfiaknak szánt fogamzásgátló tabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítójától.","shortLead":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d104c4d-ced8-4912-b61e-c18b78370211","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","timestamp":"2019. március. 28. 13:15","title":"Hogyan maradjunk egészségesek vállalkozóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055acbc2-791e-4ff8-a877-7e2ff89c991e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezetvédők sejtették, hogy egy megfeneklett konténert kellene keresniük, csak azt nem tudták, hol. ","shortLead":"A környezetvédők sejtették, hogy egy megfeneklett konténert kellene keresniük, csak azt nem tudták, hol. ","id":"20190328_Megoldodott_a_rejtely_miert_van_tele_Garfieldtelefonnal_egy_francia_tengerpart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055acbc2-791e-4ff8-a877-7e2ff89c991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd13671-c9d3-48a1-9504-df9d8ee43bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_Megoldodott_a_rejtely_miert_van_tele_Garfieldtelefonnal_egy_francia_tengerpart","timestamp":"2019. március. 28. 21:19","title":"Megoldódott a rejtély, miért van tele Garfield-telefonnal egy francia tengerpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de a politikus szerint ez nem igaz. ","shortLead":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de...","id":"20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1dc96-2925-458d-bfb7-4ee5c34ecaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","timestamp":"2019. március. 28. 08:54","title":"Beidézték tanúskodni Ózd jobbikos polgármesterét egy gyilkossági ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","shortLead":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","id":"20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565dd404-3b92-46e8-8a89-f0437f4904ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","timestamp":"2019. március. 28. 16:32","title":"Kiderült, miért nem engedte a gyűrűcsókot Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven akad még olyan termék, amely ugyancsak tiltólistára kerülhet, ilyen például a glitter is.","shortLead":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven...","id":"20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0fa43-a065-4691-b745-19f5984177b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Sokaknak fájhat: a műanyagok után ez lehet a következő, amit betiltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]