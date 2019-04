Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam - derült ki az űrkutatási miniszteri biztos interjújából.\r

","shortLead":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam...","id":"20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e6663-ff6d-4957-87bc-184b9f9961b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","timestamp":"2019. április. 14. 08:20","title":"Magyar műhold már az idén lesz, de az újabb magyar űrhajósra várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában – vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.","shortLead":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua...","id":"20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac66a06-a6f6-4f31-8ccf-147240e894f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","timestamp":"2019. április. 15. 10:03","title":"Mit keresnek azok a gyanús aszteroidák a Tejútrendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537b7be-b4e8-4088-9ab4-95f470f26720","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","timestamp":"2019. április. 14. 09:57","title":"Férje Los Angeles-i temetéséről osztott videót Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer hazamenni. ","shortLead":"Ihor Kolomojszkij mindenkinek odamond, de eddig nem esett baja, túlélőbajnoknak számít. Igaz, most éppen nem mer...","id":"201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539ff85d-481a-4872-bade-69e400034f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3567e84d-69f5-4777-b9da-5a4b128957c5","keywords":null,"link":"/vilag/201915_ihor_kolomojszkij_tulelobajnok_ukran_oligarcha","timestamp":"2019. április. 14. 15:00","title":"A humorista elnökjelöltet támogató oligarcha is szórja a poénokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam semlegességét és az állam és egyház szétválasztását.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam...","id":"20190415_TASZ_ujabb_perek_jonnek_a_ma_eletbe_lepo_egyhazi_torvennyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d13305b-4586-41fb-ae42-59e36748aef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_TASZ_ujabb_perek_jonnek_a_ma_eletbe_lepo_egyhazi_torvennyel","timestamp":"2019. április. 15. 12:32","title":"TASZ: Újabb perek jönnek a ma életbe lépő egyházi törvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","shortLead":"Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.","id":"20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1402ff-2411-43b9-90f7-ba28ac6c12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e310d23-538a-4219-a330-c88a4ffc3d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Dokumentumfilm_Judith_Sargentini","timestamp":"2019. április. 16. 05:15","title":"\"Kitessékeltek a Külügyminisztériumból\" Judith Sargentini beszélt magyarországi tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]