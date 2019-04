Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban részt vevő dolgozókkal szemben.","shortLead":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban...","id":"20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedfb9f2-1906-4de0-aaac-366fd79072e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Hankook: A szakszervezet szerint retorziók érik a sztrájkban részt vett dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","shortLead":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","id":"20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ca6daa-4cfa-49a9-86e3-fa05b1aee086","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","timestamp":"2019. április. 17. 09:25","title":"Szívszorító felvétel: így néz ki most belülről a Notre-Dame (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","shortLead":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","id":"20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc41900-bcaa-431f-a3a2-90229d2bbdfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","timestamp":"2019. április. 17. 06:05","title":"Rekordbevétellel kezdték az évet a budapesti fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfd8136-3418-4107-a44c-8af6cd6aba28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy thaiföldi olajfúrótorony munkásai 220 kilométerre a délkelet-ázsiai ország partjaitól, a tengerből mentettek ki egy kutyát. A mentésről videó is készült.","shortLead":"Egy thaiföldi olajfúrótorony munkásai 220 kilométerre a délkelet-ázsiai ország partjaitól, a tengerből mentettek ki...","id":"20190417_A_tenger_kozeperol_mentettek_ki_egy_kutyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfd8136-3418-4107-a44c-8af6cd6aba28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13736cbb-4223-45c2-8639-98d94b22000a","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_A_tenger_kozeperol_mentettek_ki_egy_kutyat","timestamp":"2019. április. 17. 20:18","title":"A tenger közepéről mentettek ki egy kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos az érintetteket otthonaikban kereste fel. ","shortLead":"Az orvos az érintetteket otthonaikban kereste fel. ","id":"20190417_63_embert_oltottak_be_azutan_hogy_egy_Vas_megyei_rendeloben_felbukkant_egy_kanyaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a537155a-f555-4a2a-8daa-bd41a2fdf881","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_63_embert_oltottak_be_azutan_hogy_egy_Vas_megyei_rendeloben_felbukkant_egy_kanyaros","timestamp":"2019. április. 17. 07:12","title":"63 embert oltottak be azután, hogy egy Vas megyei rendelőben felbukkant egy kanyarós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","shortLead":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","id":"20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5c252-d56a-4789-988a-1f75f776b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 16. 21:31","title":"Kordonok között engedné csak a Budapest Pride-ot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és így a reklámbevételek – növelése érdekében még a Notre-Dame katedrális katasztrófáját is meglovagolják. Főszerepben: Orbán Viktor.","shortLead":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és...","id":"20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad463c5c-e675-449e-92d3-f43c8c9dd4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","timestamp":"2019. április. 17. 08:03","title":"Körmönfont hazugság terjed Orbánról és a Notre-Dame kapcsolatáról a neten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","shortLead":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","id":"20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6666711-3f3d-432f-bfd7-2659fa6358d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 10:48","title":"Vádemelést javasol a rendőrség a cseh miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]