[{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi gyilkossági ügy miatt már ült börtönben. ","shortLead":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi...","id":"20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77076dbd-a8ad-4aef-abd9-06fe5343f54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","timestamp":"2019. április. 19. 19:39","title":"Egy maffiaügy miatt korábban már ült börtönben az érsekújvári savas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","shortLead":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","id":"20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939fcf7-d354-4e20-b62a-05a3bf6613dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","timestamp":"2019. április. 21. 14:18","title":"Halálos motorbaleset történt Vértesacsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van baj – talán így foglalható össze röviden a SZEMlélek Értékmagazin főszerkesztőjének véleménye a Notre-Dame katasztrófájáról. A héten Gégény István volt a Fülke vendége.","shortLead":"Lerombolhatják az összes magyarországi templomot, fájni fog! De ha ez a hitünket meggyengíti, akkor ott a hitünkkel van...","id":"20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054cfb0e-7ec8-4b08-8613-13b4f2854b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67407d22-4146-4858-be10-accbaeb5cacf","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_nem_a_templom_nem_az_epulet","timestamp":"2019. április. 20. 10:30","title":"Fülke: Nem a templom, nem az épület az igazi vesztenivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem engedik be a tulajdonost. ","shortLead":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem...","id":"20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df74e98b-5697-49d9-a9a6-6801e8165616","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","timestamp":"2019. április. 19. 21:47","title":"Nem engedik be a saját üzletébe az egykori motorversenyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. Sokan ezt valamiféle pogány-keresztény szembenállásként értelmezik, pedig valójában értékként is tekinthetünk rá.","shortLead":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár...","id":"20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ff54c-a154-472a-a3b7-d7385c728fc4","keywords":null,"link":"/elet/20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","timestamp":"2019. április. 20. 14:00","title":"A húsvét nem is igazán a vallásról szól, hanem rólunk, emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek ellenére nem kérdőjelezhető meg a magyar miniszterelnök demokratasága. A Neue Zürcher Zeitungnak adott nyilatkozatában úgy vélekedett, Orbán keresztény meggyőződésből harcolt a kommunizmus ellen.","shortLead":"Horst Seehofer német belügyminiszter szerint ugyan Orbán Viktor túlzásba vitte az EU-ellenes kampányát, ám ennek...","id":"20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4d8db-3246-4d3d-a398-a8c08d63c107","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_nemet_belugyminiszter_nem_kerdojelezi_meg_Orban_demokratasagat","timestamp":"2019. április. 20. 17:59","title":"A német belügyminiszter nem kérdőjelezi meg Orbán demokrataságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette a Sziklás hegység kanadai csúcsai között: a sportembereket egy lavina sodorta el.","shortLead":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette...","id":"20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a4c855-545e-4080-9289-5781be92be75","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","timestamp":"2019. április. 20. 15:51","title":"A világ legismertebb hegymászói haltak meg egy lavinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember nyilatkozta a köztévének, mely interjúról az MTI is megemlékezett. Akkor mi ideteszünk egy képet Rogán Cecíliáról, gondoljuk, nincs ellenükre. ","shortLead":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember...","id":"20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd307d0-ae1e-4b04-a48e-56f35c174e2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","timestamp":"2019. április. 20. 14:55","title":"Ez a hír az ünnepek alatti kereskedelmi forgalomról szól, de mi Rogán Cecíliával illusztráljuk, mert csak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]