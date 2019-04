Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára nyerte a szimpátiaversenyt az EP-listavezetők között, őt a Momentum jelöltje követi, Trócsányi László igazságügy-miniszter tök utolsó lett.

","shortLead":"Dobrev Klára nyerte a szimpátiaversenyt az EP-listavezetők között, őt a Momentum jelöltje követi, Trócsányi László...","id":"20190423_IDEA_Intezet_A_Fidesz_EPlistavezetoje_a_legkevesbe_szimpatikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6a07c1-2b6e-468b-b383-e0369dd96c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_IDEA_Intezet_A_Fidesz_EPlistavezetoje_a_legkevesbe_szimpatikus","timestamp":"2019. április. 23. 07:49","title":"IDEA Intézet: A Fidesz EP-listavezetője a legkevésbé szimpatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","shortLead":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","id":"20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e4ec8-96e1-479b-b937-a3ab964ed3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","timestamp":"2019. április. 22. 09:51","title":"Húsvét hétvége volt, hát lopott egy vaddisznót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Napszállta című filmjéért.","shortLead":"A Napszállta című filmjéért.","id":"20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb3fe1b-d0b2-4e41-877e-dbf012245cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","timestamp":"2019. április. 23. 16:29","title":"Nemes Jeles László nyerte a legjobb rendező díját Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97379471-44bc-493d-a0fe-175410509bfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma van a Föld Napja. Az ebből az apropóból készített friss kutatás szerint minden második magyar ember nem megfelelően szabadul meg az elektronikus és elektronikai hulladékoktól. 46 százalékuk lomtalanításkor vagy máskor egyszerűen az utcára teszi, illetve a kukába dobja azokat – annak ellenére, hogy háromnegyedük figyelmet fordít az otthonukban keletkező hulladékok szelektálására","shortLead":"Ma van a Föld Napja. Az ebből az apropóból készített friss kutatás szerint minden második magyar ember nem megfelelően...","id":"20190422_fold_napja_ehulladek_media_markt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97379471-44bc-493d-a0fe-175410509bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490a2787-7fe4-4780-9a2c-9e92edc3bae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_fold_napja_ehulladek_media_markt","timestamp":"2019. április. 22. 08:03","title":"Minden második magyar rosszul szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell mutatnia ahhoz, hogy munkavállalási engedélyhez jusson.","shortLead":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell...","id":"20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2c229-7c82-43f2-8449-0b1f36d1d647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Katasztrófa lenne a brit egészségügynek, ha a bevándorlást magas fizetéshez kötnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","shortLead":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","id":"20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477f3a9-5786-4c09-84c5-7777a88970da","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. április. 22. 12:03","title":"Három fiatal gyermekét vesztette el a Srí Lanka-i merényletekben Dánia leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 embert vettek őrizetbe.","shortLead":"13 embert vettek őrizetbe.","id":"20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca24521-f763-4e55-8386-5fdb5e8ccf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af41368-0740-4356-8197-db8d3021144c","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Terrorista_tamadast_terveztek_orizetbe_vettek_oket_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. április. 22. 18:35","title":"Terrorista támadást terveztek, őrizetbe vették őket Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]