Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás az unióban. A tűzoltók már a vészharangot kongatják az alacsony fizetések miatt.","shortLead":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás...","id":"20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03922e7f-f9d9-4046-b6fe-6663139c3540","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:47","title":"Nem csoda, hogy a tűzoltók elégedetlenek, uniós összehasonlításban alig költ rájuk a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja a Notre-Dame-székesegyházat, amelynek akkor épp úgy hiányzott a tornya, mint most. A szakember azonban úgy döntött, nem másolja le az eredetit, inkább új tervek alapján egy teljesen újat épít.","shortLead":"Eugene Viollet-le-Duc francia építész a 19. század közepén kapta meg a feladatot, hogy restaurálja...","id":"20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b0541-7af4-412b-b161-232836e9c211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 03. 16:03","title":"Lehet, hogy a Notre-Dame már soha nem lesz olyan, mint a tűz előtt – és ez nem feltétlenül baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d715d45c-df21-4dfe-b74c-9606a20542b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felhelyezték az uralkodó fejére a 7 és fél kilós koronát.","shortLead":"Felhelyezték az uralkodó fejére a 7 és fél kilós koronát.","id":"20190504_Elkezdodott_a_thai_kiraly_haromnapos_koronazasi_ceremoniaja__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d715d45c-df21-4dfe-b74c-9606a20542b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fccd0e-c625-4e6e-aff4-0bebc426f8c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Elkezdodott_a_thai_kiraly_haromnapos_koronazasi_ceremoniaja__fotok","timestamp":"2019. május. 04. 08:50","title":"Elkezdődött a thai király háromnapos koronázási ceremóniája - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják az orvosi kamarát.","shortLead":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják...","id":"20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b874d-3968-4c2b-b7a9-60f977c08338","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","timestamp":"2019. május. 03. 19:53","title":"Kiürítenék a Kútvölgyi Kórházat, utána újítanák fel, a MOK nyugtalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","shortLead":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","id":"20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77dea2-ee17-4183-9054-5eb16b5c3383","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","timestamp":"2019. május. 03. 20:23","title":"Főrendőr is belebukott a ciprusi sorozatgyilkos ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]