Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","shortLead":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","id":"20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ec9b0-e229-4a74-970f-d2d814be671c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","timestamp":"2019. május. 11. 17:25","title":"MTVA: Szujó Zoltántól szerződésszegés miatt válunk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek betekintést. Egy programozó most arról vallott, mennyire megviselte a munka. ","shortLead":"A közel három évtizedes múltra visszatekintő Mortal Kombat fejlesztésének kulisszái mögé külsősök csak ritkán nyernek...","id":"20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c06947b-cdb2-493c-8e11-14ffc7c7b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522237ad-c59d-48f7-8b95-bc0c4f117e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_mortal_kombat_11_eroszakos_videojatek_remalom_poszttraumas_stressz","timestamp":"2019. május. 13. 15:03","title":"Lefejezés, literszám ömlő vér: kikészült az új Mortal Kombat egyik fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","shortLead":"Aztán elszólta magát egy beszélgetésben.","id":"20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942c538a-2a12-4453-ad46-c2c79cc87fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e61df0-fa11-41fd-a80b-236a50d9edc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Lekerte_beosztottja_betegadatait_egy_klinikai_intezetvezeto_Szegeden","timestamp":"2019. május. 12. 21:04","title":"Lekérte beosztottja betegadatait egy klinikai intézetvezető Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","shortLead":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","id":"20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a5fc3-7ba2-471d-a7f3-3a3a03b10cfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","timestamp":"2019. május. 13. 08:14","title":"Bajok lehetnek a debreceni BMW-gyárral, és a Mercedes bővítése is késik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0b4299-b7f9-4a16-bcaa-bf405f17b1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Keleti pályaudvart két hétre bezárták hétfőn, reggel arról tudósítottunk, hogy okoz-e ez fennakadást az utasoknak.","shortLead":"A Keleti pályaudvart két hétre bezárták hétfőn, reggel arról tudósítottunk, hogy okoz-e ez fennakadást az utasoknak.","id":"20190513_Bezartak_a_Keleti_palyaudvart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0b4299-b7f9-4a16-bcaa-bf405f17b1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cd5a2-3e67-4d26-bb6e-87693ea5ecff","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Bezartak_a_Keleti_palyaudvart","timestamp":"2019. május. 13. 06:53","title":"Káosz várja az ingázókat a Keleti bezárása után? – élőben jelentkeztünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","shortLead":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","id":"20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca689af7-5990-422e-8f73-06105c55ef32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 12. 10:58","title":"Megpróbálta átcsempészni a lopott svájci motort a határon, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába cáfolta az egészet tételesen az Európai Bizottság. ","shortLead":"Hiába cáfolta az egészet tételesen az Európai Bizottság. ","id":"20190512_A_Fidesz_nem_adja_fel_meg_mindig_a_babavaro_tamogatast_vedi_Brusszeltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ee1b7-befa-49d4-911b-5287cd13c37b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_A_Fidesz_nem_adja_fel_meg_mindig_a_babavaro_tamogatast_vedi_Brusszeltol","timestamp":"2019. május. 12. 13:22","title":"A Fidesz még mindig a nem létező támadástól védi a babaváró támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","shortLead":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","id":"20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a7ac1-9294-4995-987f-f06392db939a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","timestamp":"2019. május. 13. 13:43","title":"Indulhat a falusi csok, megjelent a kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]