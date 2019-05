Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése címén” – jelentette a rendőrség. Kiderült, a baleset után tíz perccel jelentették csak a hatóságoknak, hogy mi történt a Dunán.","shortLead":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése...","id":"20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b1f947-a397-437a-b7f9-bf1d7ca91229","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:32","title":"Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Változnak a labdarúgás szabályai.","shortLead":"Változnak a labdarúgás szabályai.","id":"20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c8a9d-b66e-4a9c-99a1-8530642390aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","timestamp":"2019. május. 31. 07:14","title":"Holnaptól a kapusedző is kaphat sárga lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","shortLead":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","id":"20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf888c2-49f6-4573-b18d-5bb090cc600f","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","timestamp":"2019. május. 30. 11:28","title":"Ezért olyan nehéz túlélni egy ilyen hajóbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","shortLead":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","id":"20190531_autos_video_m5_hatarut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470fe4a1-230a-4538-a62a-c23c118671f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_autos_video_m5_hatarut","timestamp":"2019. május. 31. 08:55","title":"Egy idős nő sétált az M5-ös bevezető szakaszán, szerencsére megállt egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098e210-7a57-4fd3-b54c-b2a43e5e7db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasokkal teli busz ütközött teherautóval délkelet-Mexikóban, huszonegyen meghaltak, harmincan megsérültek – közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Utasokkal teli busz ütközött teherautóval délkelet-Mexikóban, huszonegyen meghaltak, harmincan megsérültek – közölték...","id":"20190530_katolikus_zarandokok_felborult_kiegett_busz_baleset_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6098e210-7a57-4fd3-b54c-b2a43e5e7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3633fe-80fc-4d8f-b561-22a479b11098","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_katolikus_zarandokok_felborult_kiegett_busz_baleset_mexiko","timestamp":"2019. május. 30. 05:53","title":"Katolikus zarándokok busza borult fel Mexikóban, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életmódguru a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, azért nem akar politikus lenni, mert jelenleg ő Magyarország egyik legszabadabb embere.","shortLead":"Az életmódguru a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, azért nem akar politikus lenni, mert jelenleg ő Magyarország...","id":"20190530_Schobert_Norbert_megirta_a_halalkozeli_elmenyeit_de_soha_nem_olvashatjuk_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ea3b2-2170-429f-9590-fad250eb7625","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Schobert_Norbert_megirta_a_halalkozeli_elmenyeit_de_soha_nem_olvashatjuk_el","timestamp":"2019. május. 30. 07:43","title":"Schobert Norbert megírta a halálközeli élményeit, de soha nem olvashatjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi baleset nyomán.","shortLead":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök...","id":"20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b39c5c7-076f-4449-860c-6ce4c4bb837a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","timestamp":"2019. május. 30. 05:25","title":"Dél-koreai tisztviselők érkeznek Budapestre a tragikus hajóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","shortLead":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","id":"20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08495d-ee31-4f64-b04a-c74e580e657d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Jól járt a leggazdagabb magyar, csak Nádudvaron 4 milliárdot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]