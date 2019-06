Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek így is az ugrott be. Ez derül ki a csonkítatlan változatból, amely most újabb premierként, a film digitális felújításának tavalyi bemutatója után kerül a mozikba.","shortLead":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek...","id":"201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a66c05-4242-46cf-9aa8-f3c63d5bce17","keywords":null,"link":"/kultura/201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","timestamp":"2019. június. 01. 20:00","title":"A tanú a példa arra, hogy értelmetlen cenzúrázni egy túl jól sikerült szatírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","shortLead":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","id":"20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47332c83-1f5b-43bd-b589-f6feac779103","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","timestamp":"2019. június. 02. 19:07","title":"Megmagyarázta a BL-döntőbe egy szál fürdőruhába befutó modell, miért tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót a szívnek. ","shortLead":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót...","id":"20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba91df4-66af-4765-a68e-db0886249b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","timestamp":"2019. június. 02. 11:03","title":"Ha szokott energiaitalt inni, jobb, ha tud erről az új kutatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két vízi rendőr felidézte a Hableány utasainak mentését.



","shortLead":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két...","id":"20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adb3a49-caea-4182-8335-5bb8cb9a7c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 02. 15:44","title":"\"Néztem, nem ad-e életjelet\" - megszólaltak a Hableány utasait mentő vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás.","shortLead":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné a jelenleginél biztonságosabbá tenni a Chrome böngészőt, ezért a külsős bővítmények fejlesztői felé fordul, hogy a körmükre nézzen.","shortLead":"A Google szeretné a jelenleginél biztonságosabbá tenni a Chrome böngészőt, ezért a külsős bővítmények fejlesztői felé...","id":"20190602_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccbf2c9-cf6b-4da0-9830-c6a9a7d03d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. június. 02. 08:03","title":"Másként működnek majd a Chrome-bővítmények, és ez nagyon jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]