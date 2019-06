Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","shortLead":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","id":"20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c6f07-9554-40e2-aa32-d9684dd365e1","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","timestamp":"2019. június. 04. 21:07","title":"Magyarként folytatja a versenyzést egy vajdasági úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","shortLead":"Ugyanazt fogják indítani, aki tavaly tavasszal mandátumot nyert a választáson. ","id":"20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b9555-eb6e-4bf4-bd35-90c3eb7d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Jobbikos_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. június. 03. 12:10","title":"Jobbikos lesz a közös ellenzéki jelölt Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden nap 2-300 ezer ember demonstrált a demokráciáért. Végül, június 3-4-én a hadsereg erőszakhoz fordult, és bevetette a páncélos, ejtőernyős és egyéb egységeit, a halottak száma pedig elérhette akár a 10 ezret is. Képgaléria az eseményekről.","shortLead":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden...","id":"20190604_Tienamen_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcdfda-416f-4f4d-a2e1-23fbcfeb0d21","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190604_Tienamen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Így zajlott a tüntetés a Tienanmen téren – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napja lehet hozzájutni.","shortLead":"Egy napja lehet hozzájutni.","id":"20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12554c-92f1-4fa2-b231-21d8fb39706f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","timestamp":"2019. június. 04. 10:13","title":"Óriási volt a roham a szuperkötvényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","shortLead":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","id":"20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f8fa-64da-4418-ac00-90e9c8d84891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","timestamp":"2019. június. 05. 09:03","title":"Épp a Google Térképet böngészte a biztonsági kutató, amikor egy furcsaságra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges érlelésű szalámiból, amit külföldön értékesítenének. ","shortLead":"Csúcstermékéből adna el többet a Pick Szeged Zrt. Az új gyárban harmadával többet tudnának készíteni a különleges...","id":"20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f603c89c-643d-4998-b789-8b12fa6ec04d","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Teliszalamibol_gyartana_tobbet_a_Pick_Szeged_Zrt_ezert_epitenek_uj_uzemet","timestamp":"2019. június. 04. 17:52","title":"Több téliszalámit gyártana a Pick Szeged Zrt., ezért épít új üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]