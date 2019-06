Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","shortLead":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","id":"20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51e616-3c7a-4a2a-90af-3bc8e19c37cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","timestamp":"2019. június. 06. 18:15","title":"Hajóbaleset: a Rákóczi hídnál is kiemeltek egy holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","shortLead":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","id":"20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89b4a-94d0-4de7-8955-c6ed861e2bca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 17:13","title":"Kevesebb híradó, több bulvár és reklám – módosít a médiaszabályozáson a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad945a83-0a2f-4cc0-ba8e-f40cc0495620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Korábbi kutatások már kimutatták, hogy bizonyos fajok tükrözik egymás érzelmi állapotát.","shortLead":"Korábbi kutatások már kimutatták, hogy bizonyos fajok tükrözik egymás érzelmi állapotát.","id":"20190607_Ha_on_stresszes_a_kutyaja_is_az_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad945a83-0a2f-4cc0-ba8e-f40cc0495620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a09829-ffa1-470f-ba1a-c0c72ccb20c7","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Ha_on_stresszes_a_kutyaja_is_az_lesz","timestamp":"2019. június. 07. 10:01","title":"Ha ön stresszes, a kutyája is az lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívüli közgyűlést hívtak össze a Mátrai Erőműben, hogy szétválaszthassák az elnöki és a vezérigazgatói pozíciót.","shortLead":"Rendkívüli közgyűlést hívtak össze a Mátrai Erőműben, hogy szétválaszthassák az elnöki és a vezérigazgatói pozíciót.","id":"20190606_Tobb_evtized_utan_tavozik_a_Matrai_Eromu_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a72ef-954d-45f1-b432-001e6f23f4d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Tobb_evtized_utan_tavozik_a_Matrai_Eromu_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 06. 12:26","title":"Több évtized után távozik a Mátrai Erőmű elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","shortLead":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","id":"20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01ca488-4a58-4eb1-9102-d4b22e7a6aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. június. 05. 15:40","title":"Díszegyenruhában tisztelegtek a Hableány-tragédia áldozatai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","shortLead":"Újabb taggal bővül a Google azon applikációinak köre, amelybe belepakolják a sötét módot.","id":"20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07934c3c-647c-4258-b061-627bec124855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_photos_google_fotok_sotet_mod_android","timestamp":"2019. június. 05. 20:03","title":"Hasznos funkciót kap a Google Fotók, ami segít spórolni az akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási munkálatokról. Három holttestet is rendőrkutyák találtak meg.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási...","id":"20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683df87-1328-48a9-a5ab-04a17f30bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","timestamp":"2019. június. 07. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: a Hableány matróza volt a megtalált magyar áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, referendumot kezdeményez abban a kérdésben is, hogy aki nem esik át nemzetbiztonsági átvilágításon, ne lehessen miniszterelnök.","shortLead":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási...","id":"20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b8266-ad76-49f7-a814-53948b71c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","timestamp":"2019. június. 07. 10:23","title":"Benyújtottak egy népszavazási kezdeményezést, hogy ne épüljön stadion Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]