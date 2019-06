Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben kisodródott a pályáról. ","shortLead":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben...","id":"20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47688f25-b59e-4337-97e6-a17d5200277c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","timestamp":"2019. június. 11. 09:19","title":"A tótkomlósi ralibalesetet okozó férfi személyesen kérne bocsánatot az életveszélyesen megsérült kislánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta kiakadt, a Ferrari fellebbez.","shortLead":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta...","id":"20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9e9e3-2c4b-4f7f-ab0f-abe06b3799be","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","timestamp":"2019. június. 10. 09:30","title":"Vettel: \"Próbáltam túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","shortLead":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","id":"20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba117663-0e9d-4b53-9955-e568b8b93362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","timestamp":"2019. június. 11. 10:00","title":"Kizárnák a nyugdíjasokat és a fogyatékkal élőket a kedvezményes állami üdültetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","shortLead":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","id":"20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af032185-830d-4115-9f38-0a9d1e7d3a56","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Hosszú ideje beteg volt Benke László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","shortLead":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","id":"20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bfab67-304e-49a3-b43a-292362c5e15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","timestamp":"2019. június. 09. 20:39","title":"Videó: hatalmas lángokkal égett egy kelet-londoni, többemeletes ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt videojátékának megjelenési dátumát. A Cyberpunk 2077 után nem azért epekedik már annyira a közönség, mert tudják, hogy biztosan jó lesz, hanem mert már három éve fejlesztik úgy, hogy senki nem tudta, mikor adják ki.","shortLead":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt...","id":"20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3e0c4c-9733-485f-af26-f7db953cfdf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 07:03","title":"Színpadra állt Keanu Reeves, és elhozta az utóbbi idők legjobban várt játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első jegyigénylési szakasza.","shortLead":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első...","id":"20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0f113e-e716-468b-adeb-ca82829ff3d3","keywords":null,"link":"/sport/20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","timestamp":"2019. június. 11. 12:33","title":"Holnaptól lehet jegyet igényelni a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]