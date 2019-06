Letartóztathattak egy embert a maglódi vállalkozó eltűnése ügyében – írja a Bors. A luxusautókkal foglalkozó Pintér Gyulának több mint egy hónapja veszett nyoma.

A vállalkozó eltűnésekor vele volt kutyája is, az ebet azonban Szlovákiában megtalálták, illetve a kocsi, amivel a férfi útnak indult, visszakerült később a háza udvarára.

A lap úgy tudja, a vállalkozó eltűnése miatt egy bizonyos L.-t gyanúsítanak: Pintér az eltűnése előtti éjszakán egy órán át beszélt vele telefonon, de az illető másnap járt is nála.

A 52 éves férfi egy tanyán él, erről a lap azt írja, az épületet magas fák határolják, illetve a bejáratot rendőrségi zár alá helyezték május 28-án. A rendőrök a férfi háza melletti gyümölcsöst és az erdőket is átfésülték, de semmit nem találtak. A lap arról is ír, hogy a férfit hazugságvizsgálatnak is alávetették volna, ezt azonban megtagadta.