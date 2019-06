Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","shortLead":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","id":"20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64563669-f129-4b4d-b862-dfd89847b60d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. június. 19. 07:50","title":"Két helyen is dugó alakult ki az M0-son baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feab6c3-a7a2-4777-9b69-ec0f7650b28d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya.","shortLead":"A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya.","id":"20190619_bige_laszlo_rasko_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7feab6c3-a7a2-4777-9b69-ec0f7650b28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcd0fb1-31a2-49b1-92b9-529f3da5747a","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_bige_laszlo_rasko_gyorgy","timestamp":"2019. június. 19. 14:58","title":"A Bige-birodalom bedőlése a gazdáknak is sokba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","shortLead":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","id":"20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16cc8c8-2b4c-47c5-90d9-2468d015c091","keywords":null,"link":"/sport/20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","timestamp":"2019. június. 18. 20:59","title":"Így változik lábtengóvá egy profi teniszmeccs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","shortLead":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","id":"20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721f0f51-a13a-4d3d-aa26-a099c5a0f45c","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","timestamp":"2019. június. 18. 20:27","title":"50 Centtel és Eminemmel énekel majd új albumán Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már törik a fejüket a YouTube fejlesztői, hogy hogyan helyezzék \"biztonságba\" a gyerekeknek szánt tartalmakat. Most előkerült egy ötlet.","shortLead":"Egy ideje már törik a fejüket a YouTube fejlesztői, hogy hogyan helyezzék \"biztonságba\" a gyerekeknek szánt...","id":"20190619_youtube_gyerek_video_youtube_kids","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76028d07-0256-4628-803d-171a949d9047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_gyerek_video_youtube_kids","timestamp":"2019. június. 19. 19:33","title":"Elbúcsúzhat a YouTube a gyerekeknek szánt videóktól – máshová költöztethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]