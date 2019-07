Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13f4ab4-7afc-4b29-b041-ab87bba1907b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi szabálytalan autóst ritkán lát egyszerre. ","shortLead":"Ennyi szabálytalan autóst ritkán lát egyszerre. ","id":"20190730_Vegig_fotozta_az_egesz_Tour_de_France_mezonyt_egy_parizsi_traffipax__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13f4ab4-7afc-4b29-b041-ab87bba1907b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6161a-74c3-47ac-887e-b18569b412f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Vegig_fotozta_az_egesz_Tour_de_France_mezonyt_egy_parizsi_traffipax__video","timestamp":"2019. július. 30. 15:29","title":"Végigvillogta az egész Tour de France karavánját egy párizsi traffipax - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel kapcsolatos innováció egyik éllovasa, s most ismét villantott egy különös ötletet.","shortLead":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel...","id":"20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369371c-2222-4ed4-a17f-8f8ce730f979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","timestamp":"2019. július. 29. 12:33","title":"Videón az ötlet: ilyen lehet a tényleg csupakijelzős telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi mese rózsájának karakterét állítólag az író felesége ihlette. Saint-Exupéry kiharcolta magának, hogy aktív szerepet vállalhasson a második világháborúban, aztán egy bevetéséről soha nem tért haza. Ennek ma van 75 éve.","shortLead":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi...","id":"20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3937785c-cb52-4021-ba40-ae26f8cbcfd1","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","timestamp":"2019. július. 31. 07:08","title":"A kalandos életű pilóta, aki megtanította, hogyan szelídítsük meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli kiadásaikat. A termelők és a feldolgozók is nehéz helyzetben vannak, a kiút leginkább az, hogy külföldön értékesítik terméküket. De az a magyar fogyasztókat nem vigasztalja.","shortLead":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli...","id":"20190731_tejipar_tamogatas_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5ae880-7a9b-4c4a-a378-f458aca4344a","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_tejipar_tamogatas_arak","timestamp":"2019. július. 31. 06:48","title":"A támogatások miatt is nőhetnek a tejárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","shortLead":"Szórakoztató közös jövő várhat az ilyen párokra.","id":"20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993a81f-f620-4aea-a068-0b0552e5229f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190731_Ez_a_legbiztosabb_jele_a_bimbozo_romancnak","timestamp":"2019. július. 31. 07:20","title":"Íme a legbiztosabb jele a bimbózó románcnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","shortLead":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","id":"20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe901d51-1055-4f3e-ac2b-6b9db2a5aa01","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","timestamp":"2019. július. 29. 11:14","title":"Ha Tarantino Star Treket akar forgatni, Kirk kapitány szívesen beugrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]