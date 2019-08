Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","shortLead":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","id":"20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5157aad8-c599-4676-92f5-17811afbbca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:57","title":"Az eladót a miniszter felügyeli, a vevőt a miniszter férje irányítja a nagy gáztározóüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új kinevezett eddig is a Budapest Airport felügyelőbizottsági tagja volt.","shortLead":"Az új kinevezett eddig is a Budapest Airport felügyelőbizottsági tagja volt.","id":"20190802_Megvan_a_Budapest_Airport_uj_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3291b3-95e1-419f-8ef7-38162d918326","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Megvan_a_Budapest_Airport_uj_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:37","title":"Megvan a Budapest Airport új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","shortLead":"A pletykák szerint a Samsung az iPhone-ok bemutatása és piacra dobása közé időzítené összehajtható telefonja érkezését.","id":"20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5704b-ad33-40b5-9203-29d4ebd5aa8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_fold_bemutato_osszehajthato_okostelefon_apple_iphone_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:03","title":"Ellopná a show-t a Samsung? Rászervezhetik az Apple-re a Galaxy Fold debütálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 13 milliárdot szán a kormány a kisvasutakra, érdekes módon a felcsúti meghosszabbítására egy fillért sem. A kisvasutak hamarosan egységes marketinget és felügyeletet kapnak, egységes szakmai koncepciót a hatékony működtetéshez. A kormány azt akarja, hogy a jövőben Szép-kártyával is lehessen majd fizetni a kisvasutakon.","shortLead":"Három év alatt 13 milliárdot szán a kormány a kisvasutakra, érdekes módon a felcsúti meghosszabbítására egy fillért...","id":"20190802_A_kormany_meg_13_milliardot_ad_kisvasutfejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae175b1-d735-4947-8c5c-d7e84a4547fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_kormany_meg_13_milliardot_ad_kisvasutfejlesztesre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"A kormány még 13 milliárdot ad kisvasútfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","shortLead":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","id":"20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cd662-e094-44d2-a193-b2bba7e644c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:45","title":"Majdnem 1 milliárd forintot ad a kormány Orbán gyülekezetének óvodaépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra ítélték azért, mert egy videóban eljátszotta egy részeg rendőr szerepét. A hatóságok szerint a színész egyrészt rossz színben tüntette fel a rendőröket, másrészt engedély nélkül vett fel egyenruhát.","shortLead":"Dmitrij Szmolevet, az egyik legismertebb moszkvai színház, a Szovremenyik társulatának tagját, nyolc nap elzárásra...","id":"20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a899702-4235-4e33-a816-ac2e05ec995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af3c94-ffc5-4589-bfc5-af85b6388309","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Nyolc_nap_bortont_kapott_egy_orosz_szinesz_mert_reszeg_rendort_alakitott","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:45","title":"Nyolc nap börtönt kapott egy orosz színész, mert részeg rendőrt alakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","shortLead":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","id":"20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9fb99-c98a-4ea5-9acc-dd33912bc211","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:02","title":"Titkosított dokumentumok kerültek elő a volt FBI-igazgató lakásában tartott házkutatáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és a tényeken alapuljon.","shortLead":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és...","id":"20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6999e4-3b74-4d70-80aa-5ffc3478bfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Reagált a kormány a GRECO-jelentésre: rengeteget tettek a korrupció visszaszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]