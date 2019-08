Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító hadgyakorlatot – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium.","shortLead":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító...","id":"20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d662f635-8e77-4abe-bf85-bfb8b52dd3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:24","title":"130 ezer katona részvételével tartanak hadgyakorlatot Oroszország és szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","shortLead":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","id":"20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67485964-17a0-499b-8bb9-8f7764e31dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:35","title":"Magyarországról szóló, pozitív kisugárzású képeket vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","shortLead":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","id":"20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7563-035d-4bba-90dd-4c0e352fbb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:21","title":"Erős puttonyos: itt a kereken 600 lóerős hibrid Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat megszólítani – lezárult a Zempléni Fesztivál.\r

","shortLead":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat...","id":"20190820_Komolyzene_konnyeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c873c0-ee7f-4f12-b5d7-32dc6f20ffc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Komolyzene_konnyeden","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:35","title":"Komolyzene könnyedén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","shortLead":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","id":"20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533db2-657e-4077-935b-9ee6d610ef2a","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:25","title":"Tárnokon úgy döntöttek, hogy inkább megspórolják az ünnepi tűzijátékra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]