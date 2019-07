Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","shortLead":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","id":"20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c42a22-9e1d-42ff-9937-58f60d02f071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","timestamp":"2019. július. 22. 12:05","title":"Apró, világító cápafajra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolgár hatóságok letartóztattak egy 20 éves férfit, akiről azt gyanítják, ő követhette el a támadást.","shortLead":"A bolgár hatóságok letartóztattak egy 20 éves férfit, akiről azt gyanítják, ő követhette el a támadást.","id":"20190722_adatlopas_bulgaria_adohivatal_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71a21ee-bbf7-42ea-a438-902e4cb10cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_adatlopas_bulgaria_adohivatal_adatszivargas","timestamp":"2019. július. 22. 12:33","title":"Meghackelték Bulgáriát, több mint 5 millió állampolgár adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]