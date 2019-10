Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e a várost olyanra, aki beengedné a migránsokat, mint Soros? Ha igen, saját fülével hallhatta az idei kampány egyik újdonságát. Az Amerikából importált módszer lényege: a kérdésben sugallt állítás igazságtartalma mellékes, a fő, hogy hozzákapcsolják a jelölthöz. És vannak még pitiáner módszerek.","shortLead":"Hívta bárki azzal, hogy szavazna-e a jelöltre akkor is, ha családon belüli erőszakot követett el? Vagy hogy bízná-e...","id":"20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181f605-ff99-4b46-ac08-c3b693cd3e5b","keywords":null,"link":"/360/20191002_A_piti_keresztbetevestol_a_gondosan_felepitett_lejaratasig_haborue_ma_egy_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. október. 02. 07:00","title":"A piti keresztbetevéstől a gondosan felépített lejáratásig: háború-e ma egy választási kampány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszországi bankszektor történetének eddigi legsúlyosabb adatlopási ügyében mintegy hatvanmillió Sberbank-ügyfél személyes adatai kerülhettek ki a fekete piacra.","shortLead":"Az oroszországi bankszektor történetének eddigi legsúlyosabb adatlopási ügyében mintegy hatvanmillió Sberbank-ügyfél...","id":"20191003_A_Sberbank_60_millio_ugyfelenek_adatait_lophattak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16e6bea-56ce-4591-9a4c-21eb7cf95613","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_A_Sberbank_60_millio_ugyfelenek_adatait_lophattak_el","timestamp":"2019. október. 03. 20:05","title":"A Sberbank 60 millió ügyfelének adatait lophatták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","shortLead":"A hercegi pár szerint a Mail on Sunday törvénytelenül hozta nyilvánosságra Meghan Markle egyik magánlevelét.","id":"20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e17b6-a800-41b9-bf19-22bb5ae67a42","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_perel","timestamp":"2019. október. 02. 09:40","title":"Meghan Markle és Harry herceg perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak, illetve a bádogtetőket sem kímélte az ítéletidő.","shortLead":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak...","id":"20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a464d052-b6d7-4d4f-99c3-8d126f80b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","timestamp":"2019. október. 02. 18:58","title":"Fákat döntött ki, tetőket tépett fel a szél Zalában és Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","shortLead":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","id":"20191002_Trump_impeachment_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc22e5-e01a-4b3e-b86d-59c0b4c940bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Trump_impeachment_puccs","timestamp":"2019. október. 02. 05:02","title":"Trump már ott tart, hogy az impeachment-eljárás puccs, amivel elvennék az amerikaiak vallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos mobilját.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos...","id":"20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a43fd-09fb-479c-bbd4-1873c31e2624","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","timestamp":"2019. október. 02. 20:53","title":"Új telefonnal jön ki a Microsoft: Android fut rajta és össze lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]