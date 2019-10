Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","shortLead":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","id":"20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90390929-d0fa-4731-a69a-d8e4cf5177e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","timestamp":"2019. október. 28. 07:59","title":"14,6 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","shortLead":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","id":"20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb764ff9-090d-495f-9d15-2f0ecd7251f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","timestamp":"2019. október. 28. 12:09","title":"Pesterzsébeten 411 ezer forintra emelték a képviselők bérét, a Momentum kiszállt az ellenzéki együttműködésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért megpróbálja még egyszer.","shortLead":"Azért megpróbálja még egyszer.","id":"20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1c4-6164-44fb-b2a6-c0802693874a","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 28. 20:14","title":"Boris Johnsonnak nem sikerült kiharcolnia az előrehozott választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért – hosszú távon – több árvízre kell számítani Magyarországon – mondta Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára hétfőn az M1-en.","shortLead":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért – hosszú távon – több árvízre kell számítani Magyarországon –...","id":"20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467084b9-af72-4aef-afeb-c6ef59850db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 28. 11:21","title":"Még több árvízre kell számítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan tud erről.","shortLead":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan...","id":"20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1894e9dd-c38b-4ea5-b8f3-32b1b6e30480","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 29. 08:13","title":"Szalai Ádámot ittas vezetéssel fogták meg a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","id":"20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23a217-eff4-4dd8-af9c-7a0169709955","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","timestamp":"2019. október. 29. 12:25","title":"Karácsony Gergely Budapestre csatornázná az EU-s pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]