Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló ülésén, így juthatott bizottsági poszthoz a kokainbotrányba keveredett volt MSZP-s Lackner Csaba.","shortLead":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló...","id":"20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a438e45-ff1f-4605-b730-328433f8e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 08. 15:12","title":"Gajda szerint Lackner tévedésből kapott bizottsági helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra voltak kíváncsiak, lehet-e befolyásolni az éjszakai, álomban történő problémamegoldást. Ennek létét nem csupán az évezredes tapasztalatok, hanem az utóbbi évek vizsgálatai is alátámasztották.","shortLead":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra...","id":"201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55563038-8d67-4f56-9e12-07c1e256ff6e","keywords":null,"link":"/360/201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","timestamp":"2019. november. 07. 14:00","title":"Egy kísérlet bebizonyította, hogy érdemes aludni egyet a megoldhatatlannak látszó problémákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c7fdcd-cc54-4602-b650-9d2184d0f374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felmérésben 77 nagyvárost vizsgáltak, ezen sikerült a magyar fővárosnak az utolsó tíz helyezett közé kerülni.","shortLead":"A felmérésben 77 nagyvárost vizsgáltak, ezen sikerült a magyar fővárosnak az utolsó tíz helyezett közé kerülni.","id":"20191108_Budapest_a_tizedik_legkevesbe_LMBTQIbarat_nagyvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c7fdcd-cc54-4602-b650-9d2184d0f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65867244-19e0-45cd-9952-7cfd1e15ab09","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Budapest_a_tizedik_legkevesbe_LMBTQIbarat_nagyvaros","timestamp":"2019. november. 08. 20:16","title":"Budapest a tizedik legkevésbé LMBTQI-barát nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző kérésére ki kellett menniük az alakuló ülésre a rendőröknek, de intézkedésre nem került sor.","shortLead":"A jegyző kérésére ki kellett menniük az alakuló ülésre a rendőröknek, de intézkedésre nem került sor.","id":"20191107_A_rendorseg_is_megszolalt_a_botranyos_gyori_kozgyules_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4293e-8a03-4fce-a95a-0bd7334a4624","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_rendorseg_is_megszolalt_a_botranyos_gyori_kozgyules_utan","timestamp":"2019. november. 07. 18:42","title":"A rendőrség is megszólalt a botrányos győri közgyűlés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","shortLead":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","id":"20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37927d13-b9d5-44f4-9b77-fb3f28df966b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","timestamp":"2019. november. 09. 08:02","title":"Michael Bloomberg hivatalosan is bejelentette, amerikai elnök lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Fekete-Győr válaszolt a román ügynöközésre, Karácsony reagált a közlekedési káoszra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fekete-Győr válaszolt a román ügynöközésre, Karácsony reagált a közlekedési káoszra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191108_Radar_360_kaosz_Budapesten_Erdogan_miatt_agyhalott_a_NATO_Macron_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d052bafb-2c0c-47c6-a3c2-1f8200993432","keywords":null,"link":"/360/20191108_Radar_360_kaosz_Budapesten_Erdogan_miatt_agyhalott_a_NATO_Macron_szerint","timestamp":"2019. november. 08. 08:00","title":"Radar 360: káosz Budapesten Erdogan miatt, agyhalott a NATO Macron szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz idején, előtérbe kerültek az unortodox megoldások.\r

\r

","shortLead":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz...","id":"20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d52a0-0b16-486e-ac4d-f2dfa96ef52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","timestamp":"2019. november. 08. 14:16","title":"A budapesti káosz csúcspontja: egy autós áthajtott a Vérmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]