Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott szöveggé alakítja át a tanárok által elmondott tananyagot. A programot brit diákok készítették, hogy segítsék hallássérült társaikat.

","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott...","id":"20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a73dd1-6191-47a5-830b-813480f01aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","timestamp":"2019. december. 15. 10:25","title":"Okostelefonos applikációt készítettek brit gyerekek hallássérült társaik segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","shortLead":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","id":"20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc4d850-a446-471b-9fc1-f5027be1e067","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","timestamp":"2019. december. 16. 06:48","title":"Kiengedték a börtönből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79a173d-8365-459c-96c9-6458667a90e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már valóban elkezdődött a visszaszámlálás, mármint ami a Windows 7 támogatásának végét jelenti. A Microsoft az eddiginél erőteljesebb módszerrel fogja felhívni a figyelmet erre, igaz, lehetőséget is ad a figyelmeztetés hárítására.","shortLead":"Most már valóban elkezdődött a visszaszámlálás, mármint ami a Windows 7 támogatásának végét jelenti. A Microsoft...","id":"20191216_windows_7_teljes_kepernyos_figyelmeztetes_ertesites_tamogatas_januar_14","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79a173d-8365-459c-96c9-6458667a90e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e614-aef8-4a04-8bd3-98260e62ee91","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_windows_7_teljes_kepernyos_figyelmeztetes_ertesites_tamogatas_januar_14","timestamp":"2019. december. 16. 08:03","title":"Ha Windows 7 fut a gépén, tudjon róla: nincs mese, jön a likvidálós figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan újítással készül, amely megszünteti ezt a kényelmetlenséget.","shortLead":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan...","id":"20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7dfeb5-5c2c-48a7-a8e4-f54af46827ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","timestamp":"2019. december. 14. 17:03","title":"Ha megkapja a telefonja ezt a funkciót, kevesebb fontos értesítésről marad majd le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ac34f-b44c-4f15-a14e-17b0988474ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vincent Cassel elvezet az autisták különös, felfoghatatlan világába az Életrevalók alkotóinak igaz történeten alapuló vígjátékában.","shortLead":"Vincent Cassel elvezet az autisták különös, felfoghatatlan világába az Életrevalók alkotóinak igaz történeten alapuló...","id":"201950_film__atkarolva_kulonleges_eletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37ac34f-b44c-4f15-a14e-17b0988474ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d2e840-7445-42cf-8533-7718282c1966","keywords":null,"link":"/360/201950_film__atkarolva_kulonleges_eletek","timestamp":"2019. december. 16. 12:00","title":"Vincent Cassel autista fiatalokon segít az év egyik leghumánusabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","shortLead":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","id":"20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f879c39e-2f31-45e3-9439-feed0b1c592b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","timestamp":"2019. december. 16. 06:15","title":"Több mint 150-en sérültek meg közúti balesetekben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]