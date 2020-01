Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","shortLead":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","id":"20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935389ec-c3d0-477a-9e85-7e3f9f9491ca","keywords":null,"link":"/sport/20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","timestamp":"2020. január. 10. 13:07","title":"Végleg kivonták a forgalomból az ember nagyságú Vízipókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","shortLead":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","id":"20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a79e19-cda6-4e5a-ac25-30d4e36b082d","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","timestamp":"2020. január. 09. 17:11","title":"Porig égett Trump faszobra Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","shortLead":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","id":"20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef96b748-c42b-44ae-aa3a-1a5e280ba116","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","timestamp":"2020. január. 11. 06:41","title":"Bobby Ewing is megirigyelné ezt az új gazdára váró SL Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos Ghosn, a Renault-Nissan autóipari szövetség exelnöke, aki kalandos úton elmenekült Japánból, s most volt cégét és a szigetország ügyészeit vádolja összejátszással abban, hogy tönkre tegyék.","shortLead":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos...","id":"202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373d1843-ac95-4797-a2f3-afb5cd690d88","keywords":null,"link":"/360/202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","timestamp":"2020. január. 09. 19:00","title":"A volt Nissan vezér regényes szökése a vádlottakat szinte mindig elítélő Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 10. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt mit mondaniuk. ","shortLead":"Volt mit mondaniuk. ","id":"20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa9a708-23e5-4b2b-9bcd-90f40bd725af","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","timestamp":"2020. január. 09. 16:38","title":"\"Legyetek szerelmesek, az olyan jó!' – a szigethalmi idősek otthona lakói üzentek a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]