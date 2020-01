Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Maximális sebességet ígért a hálózatán, pedig azt csak egy szűkebb előfizetői kör érhette el. Ha kompenzálja a fogyasztókat, kevesebbet kell fizetnie. A Magyar Telekom a döntést jogorvoslattal nem támadta meg, a megállapított jogsértést azonban nem ismeri el.\r

","shortLead":"Maximális sebességet ígért a hálózatán, pedig azt csak egy szűkebb előfizetői kör érhette el. Ha kompenzálja...","id":"20200128_Megtevesztette_a_fogyasztokat_350_millios_birsagot_kapott_a_Magyar_Telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706ecd86-677c-436d-b277-2ed3b7a0ae10","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Megtevesztette_a_fogyasztokat_350_millios_birsagot_kapott_a_Magyar_Telekom","timestamp":"2020. január. 28. 12:38","title":"Megtévesztette a fogyasztókat, 350 milliós bírságot kapott a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","id":"20200127_donald_trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c717161-87ff-428b-be98-99d482c54759","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. január. 27. 21:55","title":"Trump a koronavírusról: Itt vagyunk, segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dfdfbd-a239-4fb6-b071-a054c2184938","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","timestamp":"2020. január. 28. 13:10","title":"Egy tanulságos ábra a „nem létező” tanárhiányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","id":"20200127_rabositas_varju_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019c2031-ed13-434b-90df-d8ef540adaf9","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_rabositas_varju_laszlo","timestamp":"2020. január. 27. 17:32","title":"Rabosították Varju Lászlót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","shortLead":"6,6 milliárd helyett 2,2 milliárd forint egészségügyi járulékot nem fizettek be a potyautasok.","id":"20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a6e064-d79f-4720-ac49-9eb778db77d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Nepszava_harmadannyi_tbt_nem_fizettek_be_mint_amennyit_a_kormany_mondott","timestamp":"2020. január. 27. 07:34","title":"Népszava: harmadannyi tb-t nem fizettek be, mint amennyit a kormány mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","shortLead":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","id":"20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d2be83-558a-4149-b475-3f737b8b1fe6","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 29. 05:28","title":"Oltásban segítő helikopter okozott újabb tüzet Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]