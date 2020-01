Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28e9a23-95d5-4bb6-8cf2-0a1919488a3a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Magyar Bankszövetség alelnöke, de templomszolgaként kezdte Chicagóban, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók – meséli rendhagyó interjújában Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnöke, de templomszolgaként kezdte Chicagóban, és még forognak a jegybankelnöksége alatt...","id":"202005__jelasity_radovan_bankar__szakmarol_gazdasagrol_emlekekrol__apro_oromok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28e9a23-95d5-4bb6-8cf2-0a1919488a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00055289-f30c-44de-ba06-0d19ca3d1ee1","keywords":null,"link":"/360/202005__jelasity_radovan_bankar__szakmarol_gazdasagrol_emlekekrol__apro_oromok","timestamp":"2020. január. 31. 13:00","title":"„Ha ilyen jól csinálod, a következő 20 évben visszaszerzed, amit elbuktunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","shortLead":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","id":"20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febae39d-a338-4ffe-81a1-fe26592a93dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 31. 09:38","title":"A bankok az alkotmánybíróság elé viszik a különadójukat Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tartanak a madárinfluenzától.","shortLead":"Tartanak a madárinfluenzától.","id":"20200130_magyar_baromfi_baromfitermek_korlatozas_tiltas_madarinfluenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8044bf1-1a22-41a8-b3f7-c0b089f41a86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_magyar_baromfi_baromfitermek_korlatozas_tiltas_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 30. 09:50","title":"Tíz ország nem engedi már be a magyar baromfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig. A Brexit kronologikus összefoglalója látványos infografikán.","shortLead":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig...","id":"20200130_brexit_tortenete_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4de7982-aea5-4553-8b72-bbb5c3e81e60","keywords":null,"link":"/360/20200130_brexit_tortenete_infografika","timestamp":"2020. január. 30. 13:05","title":"Brexit: képtelen történet rajzban elbeszélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","shortLead":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","id":"20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb414c5-51c2-499d-bb6b-4ae65eafa52d","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","timestamp":"2020. január. 31. 10:35","title":"Most vigye állatkertbe a mackóját, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","shortLead":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","id":"20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23893db4-6eea-4231-873d-22ad1d303a48","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","timestamp":"2020. január. 31. 14:57","title":"Kitiltotta a kínai vendégeket egy bár Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség az utolsó pillanatban szinte kiherélte az egészet.","shortLead":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség...","id":"20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fcab64-b7e5-48ba-9854-0a407eaa5b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2020. január. 31. 10:07","title":"Szinte teljesen lenullázta a szmogellenes tervet a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]