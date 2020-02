Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig kevés a felkészült szervezet. ","shortLead":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig...","id":"20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732f6b84-82f2-4c55-843d-c826173e8099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:55","title":"GDPR: Az egyik legtöbbet bírságoló állam Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","shortLead":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","id":"20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa68664-2c73-4342-bd1d-4fff6aabce25","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","timestamp":"2020. február. 03. 18:21","title":"Nobel-békedíjra jelölték Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","shortLead":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","id":"20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bc02b-2594-4286-b448-264f46275013","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","timestamp":"2020. február. 03. 09:18","title":"Díjazták a háborúskodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","shortLead":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","id":"20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f5c86-8c76-4b2c-b594-30d33d032b84","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációja segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","shortLead":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","id":"20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b37042-c453-4fe9-8135-a55c467adf8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"Bill Murray visszatért egy pillanatra az Idétlen időkigbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc928503-bab2-4068-9709-1854811e4715","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200203_Brad_Pitt_nem_tud_leallni_a_szingli_viccekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc928503-bab2-4068-9709-1854811e4715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e17cf6e-a379-487f-bee7-412128aad976","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Brad_Pitt_nem_tud_leallni_a_szingli_viccekkel","timestamp":"2020. február. 03. 11:51","title":"Brad Pitt nem tud leállni a szingli viccekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business a Flow Consulting munkatársaival, Bozsogi Diával és Magura Ildikó team coachokkal beszélgetett.","shortLead":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business...","id":"20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c22648-c68f-491b-92bc-1bc34090cc23","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","timestamp":"2020. február. 04. 14:15","title":"Milyen egy jó vezető az alkalmazottak szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]